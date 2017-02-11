Mete Yarar: TSK tespit etti; İran ve Esad yanlıları koordinatları değiştirerek Rus pilotları manipüle etti

Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, Rusya'nın hava kuvvetleri tarafından bombalanan ve El Bab’da 3 askerin şehit olmasına yol açan saldırı hakkında "TSK koordinat verirken bir hat belirtiyor ve askerlerin bu hattın kuzeyinde, güneyinde, doğusunda veya batısında bulundukları gibi yönler bildiriyor. Nokta koordinat verilmiyor" dedi. TSK'nın 'kazaen' ifadesiyle duyurduğu olaya değinen Yarar, "İran ve Esad yanlıları arasındaki bir klik Rus pilotları manipüle etti veya bilinçli olarak koordinatları yanlış verdi. TSK’nın dinlemesine takılan kliğin telsiz konuşmaları Rusya’yı manipüle ettiğini gösteriyor" diye konuştu.

Karar'dan Hilal Öztürk'ün haberi şöyle:

TSK ve ÖSO’nun El Bab’da ilerlemesinin ardından Rus uçağının Türk askerlerinin bulunduğu bir binayı vurması tansiyonu yükseltti. 3 askerin şehit düştüğü olayla ilgili Moskova’nın ‘kazaen oldu’ açıklamasını Ankara teyit etti. Dün ise Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov’dan “Koordinatları TSK verdi, orada olmamaları gerekiyordu” savunması geldi. Genelkurmay da bu açıklamayı tarih ve yer vererek yalanladı. TSK, askerlerin 10 gündür bölgede olduğunu ve koordinatların en son 8 Şubat’ta Rus tarafına iletildiğini belirtti.

Karar’ın güvenilir kaynaklardan edindiği bilgilere göre, Türk askeri yetkilileri Moskova’ya koordinasyon olmamasının ‘felakete yol açabileceği’ uyarısı yaptı. Bunun üzerine iki ülke genelkurmayları arasında 12 Ocak’ta mutabakat imzalandı. Buna rağmen yaşanan ‘kaza’ ve Genelkurmay’ın koordinatların ikinci kez 8 Şubat’ta verildiğini açıklaması soru işaretlerine neden oldu.

Güvenlik Uzmanı ve Karar Yazarı Mete Yarar olayda tuzak ihtimalinin de güçlü olduğunu belirterek “Aldığım bilgilere göre Rusya manipüle edildi. Esad ve İran güçleri arasında bir klik Rusya ile Türkiye arasında ipleri koparma amacında. Türk askerlerinin bulunduğu noktaların IŞİD hedefi gibi Rusya’ya sunulmuş olması yüksek ihtimal” dedi. Türk askerlerinin El Bab’ın güneybatısındaki en uç noktada vurulduğuna dikkat çeken Yarar “TSK koordinat verirken bir hat belirtiyor ve askerlerin bu hattın kuzeyinde, güneyinde, doğusunda veya batısında bulundukları gibi yönler bildiriyor. Nokta koordinat verilmiyor. Ancak İran ve Esad yanlıları arasındaki bir klik Rus pilotları manipüle etti veya bilinçli olarak koordinatları yanlış verdi. TSK’nın dinlemesine takılan kliğin telsiz konuşmaları Rusya’yı manipüle ettiğini gösteriyor” diye konuştu.

Öte yandan Rus uçağının vurduğu yer, IŞİD bölgesine 5 kilometre mesafede. Bölge kaynakları bu mesafede hata yapılmasının çok güç olduğunu belirterek kasıtlı bir tuzak kurma veya yanlış yönlendirmenin yapılma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti. Buna rağmen binanın hedef alınması, El Bab’a güneyden ilerleyen Esad güçlerinin ÖSO ile çatışmaya başlamasıyla bağlantılı olarak değerlendiriliyor. Önceki günden itibaren bölgeden gelen bilgiler, ÖSO’nun rejim güçleri ile çatıştığı yönündeydi.

Hem Washington hem Moskova ile koordinasyon

Türkiye’nin Fırat Kalkanı kapsamındaki yürüttüğü operasyonlarda hava harekatları büyük önem taşıyor. Anlık istihbaratlar ve sahadan verilen koordinatlarla yapılan hava bombardımanları çok sayıda IŞİD’li teröristin öldürülmesini sağlıyor. Bu tabloda TSK’nın hava operasyonlarına devam edebilmesinin yolunu da bölgedeki iki önemli ülke Rusya ve ABD ile yapılan mutabakatlar açıyor. Ankara Fırat Kalkanı Harekâtı’na başlamadan önce ABD ile mutabakat imzaladı. Geçen yıl Aralık sonunda Rusya da El Bab’da IŞİD hedeflerini vurmaya başladı. Önce TSK ile koordinasyonsuz yapılan hava bombardımanları iki ülke devlet ve askeri yetkilileri arasında yapılan görüşmelerle değişti. Rusya ile TSK El Bab başta olmak üzere Suriye’deki hava operasyonlarını koordinasyonla sürdürme kararı aldı.

Peskov konuyu anlamamış

“Koordinatları TSK verdi, orada olmamaları gerekiyordu” açıklaması yapan Kremlin Sözcüsü Peskov’un ifadeleriyle ilgili Karar’a konuşan üst düzey bir askeri yetkili “Açıklamasındaki ‘askerlerimiz terörist gruplara hava saldırıları düzenlerken bize Türk partnerlerimiz tarafından verilen koordinatlar doğrultusunda hareket etti, bu koordinatların sınırları içerisinde Türk askerlerinin bulunmaması gerekiyordu’ cümlesi inanılmaz. Çünkü biz zaten dost unsurların koordinatlarını veriyoruz, düşman unsurların değil. Dost unsurların koordinatlarını paylaşıyoruz ve bu noktaları vurmayın diyoruz. Bu açıklaması konuyu hiç anlamadığını da ortaya koyuyor” dedi.

"Abi gitme bırakma beni"

El Bab’da Rus uçağı tarafından düzenlenen hava saldırısında şehit düşen Uzman Çavuş Mehmet Şahin, memleketi Kahramanmaraş’ta toprağa verildi. 25 yaşında şehit düşen askerin yakınları gözyaşlarına boğuldu.

1 ay önce terör örgütü IŞİD’in tanka düzenlediği saldırıdan yara almadan kurtulduğu öğrenilen Şahin’in kız kardeşinin “Abi gitme, bırakma beni” diyerek feryat etmesi törene katılanları hüzne boğdu. Şehitler Uzman Onbaşı Emre Mücahit Topal ve Sözleşmeli Er Ömer Akkuş’un naaşları da Gaziantep’teki DNA incelemesi sonrası memleketlerine uğurlandı. 4 gün önceki IŞİD saldırısında şehit olan Astsubay Üstçavuş Yahya Efiloğlu (30) ise İzmir’de defnedildi. Şehidin bordo beresi tabutuna konuldu, gözyaşlarının sel olduğu törene binlerce İzmirli katıldı.