TSK açıkladı; El Bab’da şehit olan 3 askeri, Rus uçağı 'kazaen' vurmuş!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Rus uçağının Suriye'de kaza ile Türk askerlerinin bulunduğu binayı vurduğunu açıkladı. Açıklamada 3 askerin şehit olduğu belirtilirken, 1'i ağır 11 asker yaralandığı ifade edildi.

TSK'nın açıklamasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğü belirtildi. Putin'in görüşmede üzüntülerini belirttiği ifade edildi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Rus mevkidaşı Valery Gerasimov ile telefonda görüştü. Gerasimov, El Bab'da yaşanan olayla ilgili Akar'a üzüntülerini bildirdi.

Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın bölgedeki askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde vurulan binada tankçı askerlerin bulunduğu belirtildi.

Hükümetten ilk açıklama

Meclis Genel Kurulu’nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Ekonomi Bakanı şehit olan askerlerle ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Ben de hata sonucu olduğuna inandığım El Bab’da bir yanlışlıkla bombalama sonucu şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.

“Rus Devlet Başkanı ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamalarda Rus uçağının askerlerimizi yanlışlıkla vurduğu resmi olarak açıklanmıştır.

"Resmi olarak yapılan açıklama bu. Bunu burada siz dersiniz ki böyle değildir, ben derim ki resmi açıklama bu, sabaha kadar konuşuruz ama hepimizi üzen bir vakadır. Savaş alanlarında böyle hataların olması tabii ki zayıfta olsa ihtimal dahilindedir.”

TSK açıklaması

TSK'nın açıklaması şöyle:

"Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde, 09 Şubat 2017 tarihinde saat 08:40 sularında, Rusya Federasyonuna ait bir savaş uçağı tarafından DEAŞ hedeflerine icra edilen hava harekatı esnasında, kazaen TSK unsurlarının olduğu bir binaya isabet eden bomba ile üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, biri ağır olmak üzere 11 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralı personelimiz tedavilerinin yapılması maksadıyla süratle hastaneye ulaştırılmıştır.

"RF yetkilileri, söz konusu olayın bir kaza olduğunu ifade ederek, üzüntülerini ve taziye dileklerini iletmişlerdir. Olayla ilgili inceleme ve çalışmalar iki tarafça sürdürülmektedir.

"Ayrıca, aynı olayla ilgili olarak RF Cumhurbaşkanı Sayın Vladimir PUTİN, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’a üzüntülerini belirterek başsağlığı dileğinde bulunmuşlardır.

"Bizleri acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz.

"Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

3 asker şehit oldu

Bombardımanda yıkılan binanın enkazı altından şehit Ömer Akkuş’un (23) şehit Uzman Çavuş Mehmet Şahin’in (25) ve şehit Tankçı Uzman Onbaşı Emre Mücahit Topal’ın (26) cenazeleri çıkarıldı. Şehit tankçı Uzman Onbaşı Emre Mücahit Topal’ın, Adana Yüreğir ilçesindeki babaevine acı haber ulaştı. 1 yıllık Uzman Onbaşı olan ve 5 kardeşin en büyüğü olan şehit Topal’ın baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehit Tankçı Uzman Çavuş Mehmet Şahin’in şehadet haberi ise Balıkesir’in Bigadiç ilçesindeki ailesine ulaştırıldı. Şahin ailesi acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Şehit Tankçı Er Ömer Akkuş’un Sakarya Kaynarca’daki Uzakkışla mahallesindeki baba ocağına da ateş düştü. Acı haberi alan baba Mahmut Akkuş’un evinde feryatlar yükseldi. Evin önünde ambulans bekletilirken şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı.