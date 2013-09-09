Mete Uğur hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Deniz Uğur'un babası ve Türk operasının önemli sanatçılarından Mete Uğur İstanbul'da vefat etti.



Yurt içi ve yurt dışında birçok operada başrol oynayan sanatçı Mete Uğur, lise yıllarında şan eğitimi aldıktan sonra 1960 yılında İstanbul Operası'na girdi. Kısa sürede Türk operasının yıldızları arasına giren Mete Uğur, 11 yıl Ankara Devlet Operası'nda görev yaptı, İtalya'da La Scala Operası'nda çalıştı.

Yurt dışında 35 başkente davet edilen Mete Uğur, aralarında Leningrad, Kiev, Bakü, Bükreş, Varşova, Belgrad, Üsküp, Riga, Talin, Kuybişev, Kazan. Gomel ve Frunze'nin de bulunduğu operalarda oynamış ve konser vermişti.

Oyuncu Deniz Uğur'un da babası olan ünlü bariton Mete Uğur'un vefatı, sanat dünryasında büyük üzüntü yarattı.