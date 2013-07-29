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Mete Horozoğlu dizi setinde vuruldu

İlk müdahalesi Acil Servis'te yapılan Mete Horozoğlu'nun sağ baldırından giren kurşunun bacağı delip çıktığı öğrenildi

29 Temmuz 2013 12:34

Ünlü oyuncu Mete Horozoğlu, dizi seti yakınlarında iki grup arasında başlayan tartışmada silahların çekilmesiyle kurşunların hedefi oldu. İlk müdahalesi Acil Servis'te yapılan oyuncunun sağ baldırından giren kurşunun bacağı delip çıktığı öğrenildi.
 
'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisi ve 'Nefes' filmiyle tanınan ünlü oyuncu Mete Horozoğlu, dün saat 11.00 sıralarında İstanbul Kocamustafapaşa'da çekilen 'Kayıp' isimli dizinin setinde 'teksas' kurşununun hedefi oldu.

Habertürk'ün haberine göre, setin yakınında iki grup arasında başlayan tartışmada silahların çekilmesinin ardından kurşunlardan biri, dizi setindeki karavanda bulunan Horozoğlu'nun baldırına isabet etti.

Ekipteki arkadaşlarından yardım isteyen oyuncu aynı karavanla Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kurşun bacağı deldi


İlk müdahalesi Acil Servis'te yapılan oyuncunun sağ baldırından giren kurşunun bacağı delip çıktığı öğrenildi.

Tedavisinin ardından taburcu edilen Horozroğlu, Fatih Asayiş Büro Amirliği'ne giderek şikâyetçi oldu.

Habertürk'e konuşan Horozoğlu, "4-5 arkadaş dizi çekimi için hazırlanıyorduk. Mahallede iki grubun arasında bir olay yaşanmış. Tek bir kurşun geldi. Söylenecek şey, verilmiş sadakamız varmış. Daha kötü bir şey de olabilirdi" dedi.

Bu arada çatışan kişilerden Yunus B. ile Cemil A. olaydan sonra yakalandı.

Olayda silahla yaralanan Cemil A. Samatya Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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