Metaverse'te seks mümkün olacak mı?

Meta CEO’su Mark Zuckerberg’in geçen yıl duyurduğu metaverse inşası planı, sanal gerçekliğin günlük hayatın pek çok alanında yer alacağı bir geleceği gözler önüne serdi. Sosyal ilişkilerin de metaverse’te yeniden hayat bulacağı bilinirken ikili ilişkiler ve seksin de bu ortamda nasıl gerçekleşeceği teknoloji meraklıları tarafından tartışılıyor.

Analytics Insight’ta yer alan makale, metaverse ortamında ve teknolojideki gelişmelerde seksin yerini araştırdı.

Seks teknolojisinin 30 milyar dolarlık bir endüstri hâline geldiği belirtilirken endüstrinin 2026 yılına kadar 52.7 milyar dolara çıkması bekleniyor. Seks robotları gibi seks oyuncakları da teknolojideki son gelişmelere ve sanal gerçeklik atmosferine uygun bir şekilde geliştiriliyor.

Metaverse teknolojisinin giderek daha fazla gerçek hayat benzeri tecrübeler yarattığı bilinirken seksin de sanal gerçeklik yoluyla gelecekte çok daha yaygın olabileceği düşünülüyor.

Metaverse’te karşılıklı rızaya dayalı seksin mümkün olabileceği belirtilirken gerçek hayatta olduğu gibi taciz, tecavüz gibi vakaların sonuçları olacağı aktarılıyor.