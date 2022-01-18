Metaverse evreninde Lüleburgaz Belediye binası 10 dolara satıldı

Metaverse evreninde özellikle İstanbul Bebek ile Moda sahillerinde çok sayıda parsel satılırken, Lüleburgaz Belediye binası da bir kişi tarafından 10 dolara satın alındı.

Türkiye'de özellikle İstanbul Bebek ile Moda sahillerinde Metaverse ile çok sayıda parsel satın alınırken, bu çılgınlığın içine belediyeler de girdi. Bir kişi, 122 bin nüfuslu ilçesi olan Lüleburgaz'ın belediye binasını, Metaverse üzerinden sadece 10 dolara satın aldı.

“Trakya'nın en şirin belediyesini 10 dolara satmışlar”

Bu durum Metaverse çılgınlığını gözler önüne sererken Lüleburgaz Belediyesi, konuyla ilgili esprili bir tweet attı. Belediye kurumsal hesabından “Trakya'nın en şirin belediyesini 10 dolara satmışlar” şeklinde esprili bir tweet atarken çok sayıda Twitter kullanıcısı paylaşımı beğendi.

Türkiye'de 20 bin parsel satıldı

Metaverse sanal platformunda, Türkiye'de 20 bin, İstanbul'da 11 bini aşkın parsel satıldı. Dünyanın 1,6 trilyon parsele ayrıldığı Metaverse'de Türkiye'nin en değerli arazileri çoktan satın alındı. İstanbul'daki Metaverse arsa fiyatları ise 200 liradan 20 bin liraya kadar çıkabiliyor.