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Sağlık

Metanol içeren kolonyalar toplatılıyor

Sağlık Bakanlığı, insan sağlığına zararlı metanol içerdiği tespit edilen kolonyanın bazı serilerinin toplatılmasına karar verdi

09 Temmuz 2012 19:21

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nca yürütülen piyasa gözetimi ve denetiminde, ''Dilem Kolonyaları Activ Kimyasal Ür. Sağlık Tic. Ltd. Şti.'' isimli firmanın üretimini yaparak piyasaya arz ettiği ''Dilem'' markalı kolonyalarda insan sağlığına zararlı metanol tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, ''Dilem 60° Tütün Kolonyası-020 seri'', ''Dilem 80° Limon Kolonyası 019/ 013/ 025 seri'' numaralı ürünlerin mevzuat gereğince 81 il valiliği nezdinde piyasaya arzının yasaklandığı, piyasadan toplatma ve imha işlemleri yürütüldüğü bildirildi.

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