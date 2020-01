Metallica'nın filmi geliyor

Efsanevi heavy metal grubu Metallica’yı konu alan 'Metallica Through the Never' adlı film, 27 Ekim’de ABD’de vizyona girecek.

edebiyathaber.net'te yer alan habere göre, yönetmenliğini Nimrod Antal’ın üstlendiği üç boyutlu kurgu-belgesel niteliğindeki filmde, grubun konser görüntüleri ve efsane parçalarının yanı sıra turne ekiplerinde görev almak isteyen bir gencin istediğini elde edip hiç beklemediği bir maceraya atılmasına da yer veriliyor.

Grubun vokali James Hitfield, solo gitarist Kirk Hammet, bas gitarist Rob Trullijo ve davulcusu Lars Ulrich daha önce belgesellerinde rol almışken bu kez bir aksiyonda boy gösterecekler.