Metallica'nın bas gitaristi Eskişehirsporlu çıktı

Bugüne kadar 100 milyondan fazla albüm satan ABD’li trash metal grubu Metallica’nın bass gitaristi Robert Trujillo, “Es Es” formasıyla Türkiyeli hayranlarının dikkatini çekti.

Seda Türkoğlu'nun Sözcü'de yer alan haberine göre, Bass Gear dergisi için röportaj veren Robert Trujillo’nun, üzerine giydiği Es Es amblemli “Eskişehirspor” forması dikkatli gözlerden kaçmadı.

Derginin Metal-on-Metal köşesi için Megadeth grubunun kurucularından ve aynı zamanda grubun bas gitaristi David Ellefson’a röportaj veren Robert Trujillo, giydiği Eskişehirspor formasıyla kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi.

Derginin Metal-on-Metal köşesinin aynı zamanda ilk röportajı olan söyleşi, aslında 2014’te yapılan Warwick Bass Camp’ten sonra gerçekleştirilmiş. Söyleşinin videosu ise Bass Gear dergisinin Youtube kanalında da yayınlandı.

Daha önce de İngiliz Napalm Death grubunun vokalisti Barney Greenway, verdiği bir röportajda Fenerbahçe forması giyerek hayranlarını şaşırtmıştı.