Metallica'nın gitaristi Kirk Hammett, ilk solo projesini duyurdu

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Metallica'nın gitaristi Kirk Hammett, ilk solo projesi 'Portals'ı duyurdu.

Hammett'ın kısa çalarında 4 enstrümental parça olacağı belirtildi.

Hammett yayımladığı basın açıklamasında, "Solo kısa çalar fikri aklıma gelmeden önce Salem'deki Peabody Essex Müzesi'nde yapılan 'It's Alive' sergisindeki Kirk Hammett Koleksiyonu için müzik yazmak istemiştim" dedi.

4 parçasının da farklı ülkelerde kaydedildiği albümün yapımcılığını da Hammett üstlendi. Kısa çalar, 23 Nisan'da dinleyicilerle buluşacak.

'Portals' ile aktif Metallica üyelerinden herhangi biri ilk kez solo çalışma yayınlamış olacak.