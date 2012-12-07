Metallica albümlerine artık internetten ulaşılabilecek

Dünyaca ünlü Amerikalı Heavy-metal grubu Metallica, şimdiye kadar çıkardığı tüm albümlerinin internette yayınlanmasına izin verdi. Daha önce şarkılarının herhangi bir internet sitesinde yayınlanmasına şiddetle karşı çıkan grup, İsveçli Spotify sitesi ile anlaşma yaptı. Metallica hayranları, artık grubun 30 yıllık kayıtlarına siteden erişebilecek.

Metallica, 2000 yılında internet üzerinden bedava müzik yüklenmesine olanak sağlayan Napster şirketi hakkında sanat eseri hırsızlığı suçlamasıyla dava açmıştı.

Grubun davulcusu Lars Ulrich, müzik indirme sitelerinin nasıl işlediğini görmek için uzun süre beklediklerini ve müziklerinin Spotify'den yayınlanmasından heyecan duyduklarını söyledi.

Tüm dünyada 20 milyon kullanıcıya sahip Spotify, 2008 yılından bu yana telif sahiplerine 500 milyon dolar ödedi. Sitenin Metallica'ya ne kadar ödediği bilinmiyor.

1981 yılında Los Angeles kentinde kurulan Metallica, bugüne kadar 9 stüdyo ve 3 konser albümü yayınladı. On Grammy ödülü kazanan grup, dünya çapında 100 milyondan fazla albüm sattı.

Deutsche Welle Türkçe