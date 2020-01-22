Birleşik Metal-İş Başkanı: MESS, iktidarın grevi yasaklama ihtimaline güveniyor; 5 Şubat'ta grevdeyiz

Birleşik Metal-İş Başkanı Adnan Serdaroğlu, MESS'in aldığı lokavt kararının uluslararası alanda insan haklarına yönelik bir tehdit olarak görüldüğünü belirterek, sendikanın da MESS tarafından alınan lokavt kararını demokratik bir tepki olarak görmediğini söyledi. MESS'in hükümetin grev yasaklama ihtimaline güvendiğini ifade eden Serdaroğlu, "Anayasa Mahkemesi sendikamıza getirilen grev yasağını mahkum etti. Bu nedenle böyle bir karar da geçersiz sayılacaktır" dedi.

Türk Metal Sendikası'na bağlı olan 130 bin işçinin grev kararı alması üzerine Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) lokavt kararı aldıklarını borsaya bildirdi.

İşverenler neden lokavt kararı aldı? İşçilerin 5 Şubat'ta başlayacağı grevde talepleri ne?Birleşik Metal-İş Başkanı Adnan Serdaroğlu ve Bursa'nın önde gelen sanayicilerinden Erol Gülmez, Metal-İş ile MESS arasında yaşanan toplu sözleşme ve grev kararını Barış Soydan'a yorumladı.

İşçilerle iletişim halinde olduklarını ve ortak kararlarla müzakerelere yönelik teklifler hazırladıklarını ifade eden Serdaroğlu, 6 ay için yüzde 34 zam oranı önerdiklerini hatırlatarak "Biz tekliflerimizi Ağustos ayı öncesinde hazırladık. Ancak Ağustos ayı ile birlikte kriz biraz daha derinleşti ve bu dönemde bir zam furyası da başladı. Teklifimiz zamlardan önce hazırlanmış olmasına rağmen birileri tarafından yüksek olarak lanse edilmesini anlamıyoruz" dedi.

Diğer sendikaların farklı bir oran talep ettiğini belirten Serdaroğlu, Birleşik Metal-İş'İn hazırladığı teklifte göz önüne aldığı kriterleri şöyle anlattı:

"Türkiye'de açıklanan enflasyonun doğruluğuna hiçbir işçi de vatandaş da inanmıyor. Biz bu nedenle teklifimizi arkadaşlarımızın 2 yıllık kayıpları üzerinden ortaya çıkardık. Hem kayıplarının telafisi hem de yeni dönemde bir refah payı ortaya çıkması anlamında yüzde 34 olarak tespit ettik. Sosyal ödeneklerin de biraz dişe dokunur hale dönüşmesi için yüzde 50 oranında yükseltilmesini talep ettik. Düşük rakamlar olduğu için zaten yüzde olarak baktığınızda çok bir yansıması olmuyor"

Bazı kesimler tarafından verdikleri teklifin yüksek olduğuna ilişkin bir propaganda geliştirildiğini dile getiren Serdaroğlu, "Son bir yıl içerisinde temel ihtiyaçlara önemli oranda zam geldi. Bu zamlar zaten işçilerin geçmişteki kazanımlarının büyük oranda erozyona uğramasına neden oldu. Şimdi biz bunu hiç değilse ilk 6 ayda telafi edelim dedik. Zaten enflasyon rakamları açıklanandan yüksek, toplu sözleşmeler 2 yıl içerisinde revize edilemiyor. Dolayısıyla biz bu 2 yıllık kaybın da önüne geçmek istiyoruz" dedi.

60 gün içerisinde yasal prosedüre göre 5 kez görüştüklerini ifade eden Seradroğlu, "Yüksek olasılıkla grev olacak diğer sendikalar henüz tarihini tespit etmedi. Biz 5 Şubat'ta greve gideceğimizi ilan ettik. MESS hükümete güveniyor bundan cesaret alıyor ama daha önce Anayasa Mahkemesi sendikamıza getirilen grev yasağını mahkum etti. Bu nedenle hükümetin yasak kararı da geçersiz sayılacaktır" dedi.

Bursa'nın önde gelen sanayicilerinden Erol Gülmez ise, Türkiye'de metal sektöründe bir daralma yaşandığını ve bunun devam edeceğini aynı zamanda işçilerinde alım gücünün azaldığını ve buun etkisini gidermek istediklerini ifade ederek, "Bu kriz hem işveren hem de işçileri etkileyen bir durum yaratıyor. Toplu sözleşme dönemindeyiz, iki tarafında süreci doğru yürütmeye çalıştığını görüyoruz. İşçiler azalan alım gücünü düzeltmeye ve yaşanan enflasyonun etkilerini azaltmak istiyorlar. İşverenler de küçülmeden kaynaklı zararlarını en aza indirmek için çalışıyor. Görüşmeler devam ediyor" dedi.

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