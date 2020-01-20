Metal işkolunda greve doğru: MESS teklifini yüzde 10’a yükseltti, işçi sendikaları kabul etmedi

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) alınan grev kararları üzerine, Türk-İş’e bağlı Türk Metal ve DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş sendikaları ile bugün yeniden görüştü. MESS teklifini yüzde 8’den yüzde 10’a çıkardı ancak işçi sendikaları MESS’in teklifini kabul etmedi.

Metal işkolunda, 130 bin çalışanı kapsayan toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde ekim ayından beri süren müzakerelerden bir sonuç alınamadı. Bunun üzerine Türk Metal Sendikası ve Birleşik Metal-İş sendikaları geçen hafta grev kararı aldı. MESS grev kararlarının ardından, Türk Metal ve Birleşik Metal-İş sendikalarından yeniden görüşme talep etti. Bugün gerçekleştirilen görüşmelerden de bir sonuç çıkmadı.

Bugünkü görüşmede MESS, daha önce önerdiği yüzde 8’lik teklifini yüzde 10’a yükseltti. Altışar aylık dönemler için de enflasyon oranında artış teklif etti. MESS, işçi sendikalarının da tekliflerini revize etmelerini istedi.

Türk Metal ve Özçelik-İş, sözleşmenin ilk altı ayı için yüzde 26 oranında ücret artışı talep ediyor. Birleşik Metal-İş ise aynı dönem için yüzde 34 ücret artışı istiyor.

Birleşik Metal-İş: "Kabul edilmesi söz konusu değil"

Birleşik Metal-İş Sendikası konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından "MESS Teklifini Yüzde 10’a Revize Etti, Kabul Etmedik. Sürmekte olan Grup Toplu İş Sözleşmesi kapsamında, MESS’in daveti üzerine bugün saat 13.00’de yeni bir görüşme yapıldı. Bugünkü toplantıda MESS, daha önce önerdiği yüzde 8’lik teklifini yüzde 10’a yükseltti” açıklamasını yaptı. Birleşik Metal-İş üyesi işçiler, MESS ile anlaşma sağlanamazsa 5 Şubat’ta greve çıkacak.

Türk Metal: "Görüşmeyi sonlandırdık"

Türk Metal Sendikası da yaptığı açıklama ile teklifi kabul etmediklerini duyurdu. Açıklamada, "Müzakere heyetimiz heyetimiz bu talebe MESS 'in 3 yıllık sözleşme teklifi başta olmak üzere haklarımızı geriye götürecek taleplerini sürdürdükleri gerekçesiyle, MESS’in bu isteğini reddederek görüşmeyi sonlandırdı" denildi.

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