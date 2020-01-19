Metal işçileri mitingde: İşveren sendikası MESS'in şartlarını kabul etmeyeceğiz

19 Ocak 2020 12:50
Bursa ve Gebze'de düşük zam, esnek çalışma ve güvencesizlik dayatmasına karşı miting düzenleyen metal işçileri alanları doldurmaya başladı.
Bursa ve Gebze’de alanlara çıkan on binlerce metal işçisi, patron sendikası MESS’in yüzde 8 zam, 3 yıllık sözleşme ve esnek çalışma dayatmalarını kabul etmeyeceğini söylüyor. Bursa’da Türk Metal’in, Gebze’de Birleşik Metal-İş’in düzenlediği mitinglere katılan işçiler “Patronların kölesi olmayacağız” dedi.
DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası'nın düzenlediği eylem için toplanmalar başlarken, sendikanın bugün grev tarihini ilan etmesi bekleniyor.
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