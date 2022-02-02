Meta CEO'su Zuckerberg: Messenger sohbetlerinizin ekran görüntüsünü almayın

Mark Zuckerberg, sohbetlerinin ekran görüntüsünü alan Facebook Messenger kullanıcılarına bir hatırlatma ve açıkça bir uyarı yayımlayarak, kullanıcılara ekran görüntüsüsü almamalarını söyledi

Facebook'un kurucusu ve ana şirket Meta'nın CEO'sunun cuma günkü paylaşımına göre, Messenger'a yönelik yeni bir güncelleme sayesinde sohbetlerin görüntüsü bir başkası tarafından kaydedildiğinde kullanıcılar bilgilendirilecek.

Zuckerberg, eşi Priscilla Chan'la yaptığı konuşmanın ekran görüntüsüyle birlikte, "Uçtan uca şifreli Messenger sohbetlerine dair yeni güncelleme sayesinde biri, kendi kendine kaybolan mesajın ekran görüntüsünü aldığında size bildirim gelecek" dedi.

CEO, "Ayrıca şifreli sohbetlere GIF'ler, çıkartmalar ve tepkiler de ekliyoruz" diye devam etti.

Ekran görüntüsü alındığında bildirim gidecek

Duyuru, yaygın kullanılan Facebook Messenger platformunda, kullanıcıların mesajlarını kendi kendine yok olacak biçimde ayarlamasına imkan tanıyan bir güncellemeyi takip ediyor.