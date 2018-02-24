Mesut Yılmaz'ın oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz'ın intiharına takipsizlik

Eski Başbakan Mesut Yılmaz ve eşi Berna Yılmaz'ın büyük oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz'ın intiharına yönelik soruşturmada takipsizlik kararı verildi. Beykoz Başsavcılığı, Mehmet Yavuz Yılmaz’ın intiharında yönlendirme, tahrik veya teşvik eden bir kişinin olmadığın aknaat getirdi.

Yılmaz’ın büyük oğlu Mehmet Yavuz, 16 Aralık 2017’de Beykoz’daki evinde başından tek kurşunla vurulmuş halde ölü bulunmuştu.

Beykoz başsavcılığı, Yılmaz’ın ölümü hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamlayarak takipsizlik kararı verdi.

Kararda, Yılmaz’ın olaydan bir gün önce evinden, temporal epiklektif rahatsızlığının yaşam kalitesini düşürmesi ve gelecek konusunda kendisinde kaygı yaratması nedeniyle bir an bunalıma girerek hizmetli ve görevlileri uzaklaştırdığı anlatıldı.

Yılmaz’ın babasına ait ruhsatlı tabancasıyla intihar ettiği ifade edilen kararda, olayın ertesi gün evde hizmetli olarak bulunan M.A’nın eve dönüşü sırasında anlaşıldığı kaydedildi.

"Yönlendiren yok"

İnceleme ve araştırmada, anlatılan öykü dışında herhangi bir şüpheli duruma rastlanmadığı belirtilen takipsizlik kararında, Yılmaz’ın intiharında kendisini yönlendiren, tahrik ve teşvik eden bir kişi bulunmadığının tüm dosya içeriğinden anlaşıldığı vurgulandı.

Takipsizlik kararında, bu nedenle olay hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği bildirildi.

Kararda, Yılmaz’ın annesi ve babasının ayrıca herhangi bir durum ve olayın incelenmesi, araştırılması talebi olmadığı, herhangi bir kişi hakkında şikayetçi olmadıklarını yazılı dilekçeyle ilettikleri belirtildi.