-MESUT YILMAZ DP'DEN İSTİFA ETTİ ANKARA (A.A) - 19.01.2011 - Rize Milletvekili Mesut Yılmaz, Demokrat Parti'den (DP) istifa etti. Alınan bilgiye göre Yılmaz, ''noter aracılığıyla'' istifa dilekçesini partiye gönderdi. Şehir dışında olduğu bildirilen Yılmaz'ın, birkaç gün içinde Ankara'ya dönerek konuya ilişkin açıklama yapacağı da öğrenildi. Yılmaz'ın istifasıyla Mecliste temsil edilen parti sayısı 6'ya düştü. Bağımsız milletvekili sayısı ise 8'e yükseldi. Yılmaz'ın partisinden istifa etmesinin ardından TBMM'deki sandalye dağılımı şöyle: AK Parti 335 CHP 101 MHP 70 BDP 20 Bağımsız 8 DSP 6 TP 1 Boş 9 Toplam 550