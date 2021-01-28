"Mesut Özil'in Exxen'de belgeseli çekilecek, 10 milyon euro alacak" iddiası

Fenerbahçe'nin transferi Mesut Özil'in Exxen'de belgeseli yayınlanacağı Özil'in bu belgesel karşılığında 10 milyon euro ücret alacağı iddia edildi.

Fotospor'un haberine göre, Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Mesut Özil'in, Acun Ilıcalı'nın yeni açtığı Exxen Dijital Platformu ile de anlaşma yaptığı iddia edildi.

Sarı-lacivertliler'in yıllık 3 milyon eurodan 3,5 yıllık sözleşme imzaladığı Mesut Özil'in, Ilıcalı'nın yeni platforma Exxen'de çekilecek belgesel karşılığında 10 milyon euro alacağı öne sürüldü.

Mesut’un hayatını anlatan 6 ila 8 bölümlük belgesi tarzındaki mini dizi çekileceği, Acun’un daha dizi çekilmeden Endonezya, Malezya gibi Müslüman nüfusun yoğun olduğu ülkelerle satış anlaşması imzaladığı da iddia edildi.

Acun’un ayrıca Mesut’un belgesel tadındaki mini dizisini pek çok ülkeye de pazarlamak için çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

NBA'in efsane ismi Michael Jordan, Netfilx'te yayınlanan "The Last Dance" belgeselinden 4 milyon dolar almış ancak parayı hayır kurumlarına dağıtacağını açıklamıştı.

Fenerbahçe'den yıllık 3 milyon euro alacak

Fenerbahçe Futbol AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, Mesut Özil transferinin maddi boyutu konusunda bilgi verildi. Buna göre Özil'e, 2021-22, 2022-23 ve 2023-24 sezonlarında 3 milyon euro garanti ücret ve toplamda 550 bin euro imza parası ödeyeceği açıklandı.

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