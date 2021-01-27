Fatih Altaylı: Mesut Özil'e 6 milyon euro birtakım müteahhitlerin kesesinden, 4 milyon euro da bir TV patronunun cebinden verilecek

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Fenerbahçe'nin, Premier Lig takımı Arsenal'den transfer ettiği Mesut Özil''in maaşıyla alakalı, "Mesut Özil'e 6 milyon euro birtakım müteahhitlerin kesesinden, 4 milyon euro da bir TV patronunun cebinden verilecek" iddiasında bulundu.

Fenerbahçe tarafından Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada; futbolcuyla 3,5 yıllık sözleşme imzalanacağı, önümüzdeki yarım sezonluk bölümde ücret ödenmeyeceği, geri kalan 3 yılda da her sene için 3 milyon euro verileceği belirtilmişti.

Altaylı, "Mesut Özil’in Fenerbahçe’ye gelişi ile ilgili yapılan açıklamalar beni çok güldürüyor. Çünkü aptal yerine koyulmak çok hoşuma gidiyor. Arsenal’de yılda 16 milyon avro kazanan Mesut, Fenerbahçe’yi ve ülkesini o kadar seviyormuş ki, buraya 3 milyona gelmiş. Daha önce kariyeri için Alman Milli Takımı’nı tercih eden ve yıllarca Alman forması ile top koşturan bu çocuğun ani yükselen vatan, millet ve Sakarya aşkı ve damarlarında birdenbire sarı lacivertleşen kan beni çok duygulandırıyor. Kimse kimseyi yemesin. Doğrudur, Fenerbahçe Mesut Özil’e 3 milyon avro verecek olabilir. Paranın geri kalanı Mesut Özil’e başka bir yöntemle aktarılacak ve bunu herkes biliyor. Yapılan organizasyona göre Özil’e 6 milyon avro kamuya iş yapan birtakım müteahhitlerin kesesinden, 4 milyon avro ise bu transferde büyük emeği olan bir televizyon patronunun cebinden verilecek. Buna da uygun bir kılıf hazırlanacak" diye yazdı.

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