Mesut Özil: İstanbul'da en sevdiğim yer Kadıköy, en beğendiğim futbolcu Rıdvan Dilmen

Sosyal medya mecrası Twitter üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtlayan Mesut Özil, İstanbul'da en sevdiği yerin Kadıköy olduğunu söyledi. Özil, en beğendiği Türk futbolcunun da Rıdvan Dilmen olduğunu ifade etti.

Almanya'daki her Türk taraftarın ülkesinden bir takımı destekleyerek büyüdüğünü kaydeden Mesut, "Almanya'da Fenerbahçe taraftarı olarak büyüdüm. Fenerbahçe, İspanya'daki Real Madrid gibi, Türkiye'nin en büyük kulübü" şeklinde görüş belirtti.

Son günlerde Fenerbahçe'ye imza atabileceği öne sürülen Mesut, İstanbul'da en sevdiği yerin neresi olduğuna yönelik soruya "Kadıköy" cevabını verdi.

En beğendiği Türk futbolcu Rıdvan Dilmen

Sarı-lacivertlilerin eski oyuncusu Rıdvan Dilmen'in en beğendiği Türk futbolcu olduğunu aktaran Mesut Özil, küçüklüğünde Nijeryalı Jay Jay Okocha'nın 10 numaralı Fenerbahçe formasını giydiğini de ifade etti.

Kariyerine başladığı Almanya'nın Schalke 04 takımında sezonun kalanında forma giymeyi düşünüp düşünmediği sorusuna olumsuz yanıt veren 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Schalke 04'e her zaman sempatiyle bakıyorum ama oraya transfer olmak şu an benim için bir opsiyon değil. Onlar için en iyisini diliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Arsenal'e transfer olmaktan asla pişmanlık duymadım

Arsenal'da oynamaktan zevk aldığını kaydeden Mesut Özil, "Şu ana kadar birçok iniş çıkış yaşasam da Arsenal'a transfer olmaktan asla pişmanlık duymadım. Geçen yıl Koronavirüs nedeniyle lige verilen araya kadar oynadığım son birkaç maç, benim için iyi geçmişti. Her şey pozitif ilerliyordu ama aradan sonra maalesef durumlar değişti" yorumunu yaptı.

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