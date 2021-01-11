Mesut Özil: Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük kulübü

Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddiaları gündemde olan Arsenal'ın yıldız futbolcusu Mesut Özil, "Almanya'da Fenerbahçe taraftarı olarak büyüdüm. Fenerbahçe, İspanya'daki Real Madrid gibi. Türkiye'nin en büyük kulübü" dedi.

Twitter hesabından soru cevap etkinliği düzenleyen Özil, Fenerbahçe'ye dair gelen soruları yanıtladı.

"İstanbul'da en sevdiğin semt hangisi?" sorusuna Kadıköy yanıtını veren Özil, başka bir soruda ise Fenerbahçe taraftarı olarak büyüdüğünü, sarı-lacivertli takımın Türkiye'nin en büyük kulübü olduğunu söyledi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bugün yaptığı açıklamada "Mesut Özil'in hâlâ rüya olduğunu söylüyorum. Geçmişe nazaran daha yakın olduğumuzu söyleyebilirim ama kesinlikle bitmiş bir şey yok" derken, transferde önemli olanın Özil ile Arsenal arasındaki problemin çözülmesi olduğunu söylemişti.

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