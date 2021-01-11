Ali Koç'tan Mesut Özil açıklaması: Hâlâ rüya olduğunu söylüyorum

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Lig'de 3-0 kazandıkları BB Erzurumspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Koç, "Mesut Özil'in hâlâ rüya olduğunu söylüyorum. Geçmişe nazaran daha yakın olduğumuzu söyleyebilirim ama kesinlikle bitmiş bir şey yok" derken, transferde önemli olanın Özil ile Arsenal arasındaki problemin çözülmesi olduğunu söyledi.

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Erzurumspor karşılaşmasının ardından yayıncı kuruluşa tepki gösteren, UÇK'nın Oğulcan Çağlayan transferine ilişkin kararını yorumlayan ve Fenerbahçe'nin transfer gündemine ilişkin açıklama yapan Koç, şu ifadeleri kullandı:

"Bazı büyük kulüpler Erzurum'a gelirken maç saatleriyle ilgili serzenişte bulunuyorlar ama biz böyle bir şey yapmıyoruz.

Sezon başından beri Fenerbahçe ile yayıncı kuruluş arasında görüş ayrılıkları oldu ve dün oynanan, bizimle hiçbir alakası olmayan bir maçta tezahürat efektiyle ilgili istenmeyen bir olay oldu.

Yayıncı kuruluş bir özür açıklaması yaptı ama bu açıklamayı samimi bulmuyoruz ve son derece ciddiyetsiz ve saygısız bir yaklaşım olarak görüyoruz.

"Yayıncı kuruluşla ilişkilerimiz çok sıkıntılı olacak"

Muhattap olduğumuz kurumda kimin, ne şekilde çalışacağı... Bunlar bizi ilgilendiren şeyler değil.

Dün yaşanan son olaydan sonra, onlar da bir problemin olduğu farkındalar. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, bu sıkıntılar giderilene kadar yayıncı kuruluşla ilişkilerimizin çok sıkıntılı olacağını söyleyebilirim.

UÇK'nın verdiği karar, Türk futbolunda milat olabilmesi için bir fırsattır. Transfer yaparken kurallar vardır, bunlara uyulması gerekmektedir. Uymayanların ceza alması gerekmektedir. Transfer yaparken futbolcu ayartmanın bir bedeli vardır.

"Mesut Özil'in hâlâ rüya olduğunu söylüyorum"

Mesut Özil'in hâlâ rüya olduğunu söylüyorum. Geçmişe nazaran daha yakın olduğumuzu söyleyebilirim ama kesinlikle bitmiş bir şey yok. Fenerbahçe Kulübü'nden bir kişi çıkıp bir açıklama yapmamıştır. Önemli olan oyuncunun, kulübüyle olan problemini çözmesi. Bitebilir de bitmeyebilir de... Kesin bir şey yoktur. Basında bitmiş gibi görünmesi bizim işimizi de zorlaştırmaktadır.

Visca ve İrfan Can için ekibimden bana gelen bir talep olmadı. Başakşehir bu oyuncuları satmayı düşünürse, ilgilenebiliriz."