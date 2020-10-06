Mesut Özil'den, işten çıkarılan Arsenal maskotunun maaşını karşılama teklifi

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'de forma giyen Mesut Özil, kulübün ekonomik sebeplerden dolayı işine son verdiği 27 yıllık maskotun maaşını karşılamayı teklif etti.

Türk asıllı Alman futbolcu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, takımın maskotu Gunnersaurus'u canlandıran Jerry Quy'un işten çıkarılmasına oldukça üzüldüğünü belirtti.

Quy'ın kulübün ayrılmaz bir parçası olduğunu kaydeden Mesut, "Arsenal'de olduğum sürece büyük yeşil adamımızın tüm maaşını ödemeyi teklif ediyorum ki Jerry çok sevdiği işine devam edebilsin." ifadelerini kullandı.

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