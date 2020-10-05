Arsenal, bütçe kesintileri kapsamında 27 yıllık maskotunu işten çıkardı

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İngiltere Premier Lig takımı Arsenal, 27 yıldır ünlü maskotu Gunnersaurs'a can veren Jerry Quy'ı işten çıkardı.

Quy, 1993'ten beri kulüp için çalışıyordu.

The Athletic'in aktardığına göre gelirinin büyük bir kısmı maç biletlerine dayalı olan Arsenal, bir süredir bütçe kesintilerine gidiyordu. Covid-19 pandemisi nedeniyle dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Premier Lig'de de maçlar seyircisiz oynanıyor. Bu kapsamda takımın maskotunun da işten çıkarılmasına karar verildi.

Quy, pandemi boyunca evinden Gunnersaurs kostümüyle günlük işlerini yaparken fotoğraflar paylaşıyordu.