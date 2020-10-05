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Spor

Arsenal, bütçe kesintileri kapsamında 27 yıllık maskotunu işten çıkardı

05 Ekim 2020 14:27

T24 Dış Haberler

İngiltere Premier Lig takımı Arsenal, 27 yıldır ünlü maskotu Gunnersaurs'a can veren Jerry Quy'ı işten çıkardı.

Quy, 1993'ten beri kulüp için çalışıyordu.

The Athletic'in aktardığına göre gelirinin büyük bir kısmı maç biletlerine dayalı olan Arsenal, bir süredir bütçe kesintilerine gidiyordu. Covid-19 pandemisi nedeniyle dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Premier Lig'de de maçlar seyircisiz oynanıyor. Bu kapsamda takımın maskotunun da işten çıkarılmasına karar verildi.

Quy, pandemi boyunca evinden Gunnersaurs kostümüyle günlük işlerini yaparken fotoğraflar paylaşıyordu.

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