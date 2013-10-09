T24 LogoT24 Logo
Magazin

Mesut Özil: Biz şiddetli bir çiftiz

Mesut Özil, sevgilisiyle ilişkisini 1930'lu yıllarda banka ve dükkanları soyan Bonnie - Clyde çiftine benzetti

09 Ekim 2013 17:08

Mesut Özil ve sevgilisi Mandy Capristo popülerlikleri ve giyim tarzlarıyla İngiliz basını tarafından 'ülkenin yeni David ile Victoria Beckham'ı olarak anılmaya başladı. Bu kıyaslama üzerine Özil, sevgilisiyle ilişkisini 1930'lu yıllarda banka ve dükkanları soyan Bonnie - Clyde çiftine benzetti ve 'onlar gibi şiddetli bir çiftiz' dedi.

Mesut Özil, Real Madrid'ten Arsenal kulübüne 50 milyon euroya transfer olarak İngilizler'in gözdesi haline geldi. Özil kadar, şarkıcı sevgilisi Mandy Capristo da İngiliz basını tarafından ilgi odağı oldu.

 

'Bir an bile ayrılmak istemiyoruz'

 

 

Bu kıyaslanma üzerine Almanya'daki bir dergiye konuşan Mesut Özil, sevgilisiyle ilişkisini 1930'lu yıllarda banka ve dükkanları soyan Bonnie - Clyde çiftine benzetti ve ekledi: 'Beckham çiftinden çok Bonnie ve Clyde ikilisine benziyoruz. Onlar gibi şiddetli bir çiftiz. Bir an bile ayrılmak istemiyoruz. Bir arada olduğumuzda hiç sıkılmıyor ve birlikte yapacak çok eğlenceli şeyler buluyoruz.'

\

 

En sevilen hırsızlar

 

ABD'li Bonnie Parker ve Clyde Barrow, 1930'lu yıllarda banka ve dükkanları soymuştu. Halkın gözünde Robin Hood olan çift, büyük aşklarıyla da tanınmıştı.

 

ETİKETLER

mesut özilarsenalingiliz basınıdavid beckhamvictoria beckhamçiftalmanreal madridtransferşiddetlihırsız

İlgili Haberler

İngiltere yeni Beckhamlarını buldu: Mesut Özil, Mandy Capristo

Çiftin el ele yürürkenki fotoğrafını birinci sayfadan veren London Evening Standard gazetesi, Mesut’un kız arkadaşının fotoğraflarını yayımladı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24