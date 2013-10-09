Mesut Özil: Biz şiddetli bir çiftiz

Mesut Özil ve sevgilisi Mandy Capristo popülerlikleri ve giyim tarzlarıyla İngiliz basını tarafından 'ülkenin yeni David ile Victoria Beckham'ı olarak anılmaya başladı. Bu kıyaslama üzerine Özil, sevgilisiyle ilişkisini 1930'lu yıllarda banka ve dükkanları soyan Bonnie - Clyde çiftine benzetti ve 'onlar gibi şiddetli bir çiftiz' dedi.

Mesut Özil, Real Madrid'ten Arsenal kulübüne 50 milyon euroya transfer olarak İngilizler'in gözdesi haline geldi. Özil kadar, şarkıcı sevgilisi Mandy Capristo da İngiliz basını tarafından ilgi odağı oldu.

'Bir an bile ayrılmak istemiyoruz'

Bu kıyaslanma üzerine Almanya'daki bir dergiye konuşan Mesut Özil, sevgilisiyle ilişkisini 1930'lu yıllarda banka ve dükkanları soyan Bonnie - Clyde çiftine benzetti ve ekledi: 'Beckham çiftinden çok Bonnie ve Clyde ikilisine benziyoruz. Onlar gibi şiddetli bir çiftiz. Bir an bile ayrılmak istemiyoruz. Bir arada olduğumuzda hiç sıkılmıyor ve birlikte yapacak çok eğlenceli şeyler buluyoruz.'

En sevilen hırsızlar

ABD'li Bonnie Parker ve Clyde Barrow, 1930'lu yıllarda banka ve dükkanları soymuştu. Halkın gözünde Robin Hood olan çift, büyük aşklarıyla da tanınmıştı.