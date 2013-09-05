İngiltere yeni Beckhamlarını buldu: Mesut Özil, Mandy Capristo

İspanya’nın Real Madrid kulübünden, İngiltere’nin Arsenal kulübüne 50 milyon Euro’ya transfer olan Mesut Özil ve kız arkadaşı Mandy Capristo ile fotoğraflarını yayınlayan İngiltere medyası tarafından David-Victoria Beckham çifti ile kıyaslanmaya başladı.

İngiliz basını, Arsenal’e transfer olan Mesut Özil ve pop yıldızı sevgilisi Mandy Capristo’yu Londra’ya gelmeden, Almanya’nın David ve Victoria Beckham’ı ilan etti.

Faruk Zabcı'nın DHA'daki haberine göre, çiftin el ele yürürkenki fotoğrafını birinci sayfadan veren London Evening Standard gazetesi, Mesut’un kız arkadaşının fotoğraflarını yayımladı.

Gazete, “Bu yılın başlarında çıkmaya başlayan ünlü çiftin, müşterek Facebook sayfaları var ve buradan birbirlerine romantik mesajlar atıyorlar. 21 yaşındaki Capristo, reality show’da meşhur olan bir kız. Müzik grubunun solisti ve solo albümünü bu yıl çıkarttı. Ayrıca Alman FHM dergisi okurları tarafından dünyadaki en seksi kadın seçildi” bilgilerini verdi.

Ronaldo hala öfkeli

Patlak gözlerinden dolayı çizgi film karakteri balık “Nemo” ismi takılan Mesut Özil’in her maç öncesi Kuran okuduğuna dikkat çeken İngiliz basını, yeni süper yıldızının Arsenal için kilit oyuncu olacağını vurguladı.

Evening Standard ayrıca, Mesut’un sürekli Müslümanlık’tan bahsederek, Real Madrid’deki takım arkadaşı Cristiano Ronaldo’ya da Kuran öğrettiğine dikkat çekti.

Bu arada Cristiano Ronaldo da Mesut Özil’in gidişine çok üzüldüğünü belirterek, “Aldığım en berbat haberlerden biri. Kale önünde benim hamlelerimi en iyi bilen ve oyun içinde fark yaratan bir takım arkadaşımdı. Öfkeliyim” diye konuştu.

Dünyanın en iyi 10 numarası

Mesut Özil için eski hocası Jose Mourinho da övgü yağdırdı. Chelsea’nin ezeli rakibine transfer olan Mesut’u değerlendiren Portekizli teknik adam, “Onun kopyasını bırakın, kötü bir taklitçisi bile yok. Bence dünyadaki en iyi 10 numara” ifadelerini kullandı.

Herkesi sevindiriyor

Mesut’un bugünlere gelmesini sağlayan Alman Rot-Weiss Essen Kulübü, Arsenal’e transferinden hak kazandığı 800 bin Euro’luk yetiştirme bedeli ile kazançlı çıkan takımlardan biri oldu.