Mesut Özil: Asla birbirinizden nefret etmeyin, asla birbirinizi kıskanmayın; asla kötü düşünüp birbirinize sırt çevirmeyin

Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Birbirinizden nefret etmeyin, asla birbirinizi kıskanmayın, asla birbirinizle ilgili kötü düşünmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, daima birbirinizle kardeş kalın. Hayırlı cumalar" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'ye geçen sezonun devre arasında transfer olan dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mesut Özil, sarı-lacivertli takımda gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefi oldu. Teknik direktör Pereira ile de sorunlar yaşadığı belirtilen Özil, sosyal medya mecrası Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Mesut, paylaşımında "Birbirinizden nefret etmeyin, asla birbirinizi kıskanmayın, asla birbirinizle ilgili kötü düşünmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, daima birbirinizle kardeş kalın. Hayırlı cumalar" dedi.

TIKLAYIN - Ali Koç'tan Pereira ve Mesut Özil açıklaması