Ali Koç'tan Pereira ve Mesut Özil açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, FB TV'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ali Koç, teknik direktör Vitor Pereira için, "Bu gidişatı düzeltmek için çalışacağız. Galatasaray maçı ne olursa olsun dediklerim geçerli, hocamızdan memnunuz" dedi.

Mesut Özil'e uyarılarda bulunan Ali Koç, "Mesut'un da işine odaklanması lazım, ticari işlerini bir kenara koyup nasıl Fenerbahçe için daha fazlasını verir, bunlara odaklanması lazım. Mesut oynamak istiyor, oynamadığı için mutsuz ama zaman zaman da bunu dile getiriyor" diye konuştu.

"Kağıt üzerinde Fenerbahçe kadrosu bize göre en iyisi"

Ali Koç'un açıklamaları:

Güzel bir yaz kampı geçirdik. Bazı transferlerimiz elimizde olmayan sebeplerden son dakikaya kaldı. Genelinde iyi kamp dönemi geçirdik, sezona da güzel bir başlangıç yaptık. Takım kurmaya çalışırken elimizden olmayan malum sebepler, tüm kısıtlamalara rağmen bana göre elimizden gelen en iyi kadroyu da kurduk. Bugün kağıt üzerinde Fenerbahçe kadrosu bize göre en iyisi.

"Bu sene de mi boşa geçecek"

İyi havanın ne kadar iyi olduğunu kötü günlerde test etmek lazım. Esas zor olan kaybetmeyi hazmetmek ve ne kadar çabuk reaksiyon vereceksin, bu önemliydi. 7. haftaya lider girdik. Her şey güzel giderken 4 haftada yaşadığımız, kaybettiğimiz puanlar, doğal olarak camiamızda bu sene de mi boşa geçecek endişelerini yarattı. Bir nebze de ümitsizliğe sevk etti.

"Samandıra'da büyük değişikliğe gitmemizi gerektiren bir durum yok"

Buna rağmen çok büyük değişikliğe gitmemizi gerektiren bir nokta yok. 4 hafta sonra da olumlu açıdan bambaşka noktaya gelebiliriz. Hatalar oldu ama bir anlamsız paniğe girdik diyebilirim. Biz ümidimizi kaybetmedik. Fenerbahçe'nin son şampiyonlukları çok zor şartlar altında büyük emeklerle ulaşıldı. Samandıra'da büyük değişikliğe gitmemizi gerektiren bir durum yok.

"Hocamızdan memnunuz"

Diğer takımların hocası 1 sorgulanırken, Fenerbahçe'nin hocası 5 sorgulanır. Sayın Vitor Pereira ilk anons edildiği günden itibaren hedef tahtasına konuldu. Pereira hem yabancı hoca olduğu için tahammül yok. 3. ve 4. maçta yıpratmaya başlarlar. Türk hocaların doğal koruma kalkanı vardır. Fenerbahçe'nin hocası olması sebebiyle kredisi çok daha az. Maça 1-0 mağlup başlıyorsunuz. Bu gidişatı düzeltmek için çalışacağız. Galatasaray maçı ne olursa olsun dediklerim geçerli. Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu hocamızın arkasından iş çevirmez. Hoca değişiklikleri yaptık fazla verim de alamadık, hocamızdan memnunuz.

"Mesut, ticari işlerini bir kenara koymalı"

Hocamız Mesut'un neler yapabileceğini, sadece o değil hepimiz biliyoruz. Mesut'un kabiliyetlerini tartışmaya gerek yok. Oyun sistemi ile Mesut'un yapabildikleri örtüşmüyor olabilir ama hocamız da Mesut'u nasıl değerlendirebileceğini bizlere anlatıyor. Mesut'un da işine odaklanması lazım, ticari işlerini bir kenara koyup nasıl Fenerbahçe için daha fazlasını verir, bunlara odaklanması lazım. Mesut oynamak istiyor, oynamadığı için mutsuz ama zaman zaman da bunu dile getiriyor."