Mesut Barzani, Ankara'ya geliyor

Irak'taki Türk askeri hareketliliği ve Bağdat yönetimi ile gerginlik sürerken, Irak Kürdistan Özerk Bölgesi Başkanı Başkanı Mesut Barzani iki gün sonra Türkiye'ye geliyor. Ankara ile Bağdat arasında, Musul'daki Türk askeri varlığının durumuyla ilgili gerginlik söz konusu olmuştu.

24 TV'ye konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürdistan Özerk Bölgesi Başkanı Başkanı Mesut Barzani'nin çarşamba günü Türkiye'ye geleceğini açıkladı.

Çavuşoğlu konuşmasında, Rus savaş gemisi Caesar Kunikov'un İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında, gemideki bir askerin omzunda füze taşımasıyla ilgili Moskova'ya "gerekli girişimlerin yapıldığını" da söyledi.

Çavuşoğlu konuşmasında, İran ile Irak ve Suriye politikalarında ayrı noktalarda olunduğunu da ifade etti. Tahran yönetiminin mezhepçi politikalarının tehlikeli olduğunu belirtti.

Ankara ile Bağdat arasında, Musul'daki Türk askeri varlığının durumuyla ilgili gerginlik söz konusu.

2,5 yıldır Musul'da olan Türk birliğiyle ilgili gelişme olmuş, yaklaşık 150 asker, 20 civarında tank eşliğinde Zelikan Kampı'na gönderilmişti. Al Jazeera'nin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre kamptaki Türk askeri sayısı yaklaşık 1000 olmuştu.

Irak Dışişleri Bakanlığı, Musul'daki Başika kampına rotasyon gereği sevk edilen Türk askerlerinin geri çekilmesi talebiyle Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Faruk Kaymakçı'yı çağırmış; Bakanlık, gelişmeyi "saldırgan tavır" olarak nitelediklerini açıklamıştı.

Irak Başbakanı Haydar İbadi, Türk askerlerinin Musul yakınlarındaki kamptan 48 saat içinde çekilmesi çağrısı yapmıştı. İbadi, askerler çekilmezse BM Güvenlik Konseyi'ne başvuracaklarını söylemişti.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Irak Başbakanı İbadi’ye bir mektup göndererek, Musul'un Başika kasabasındaki Türk askerleriyle ilgili bilgi vermiş, "Irak Hükümeti'nin hassasiyetleri giderilinceye kadar asker intikâlin gerçekleştirilmeyeceğini" belirtmişti.

Rus savaş gemisi Caesar Kunikov'un İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında, gemideki bir askerin omzunda füze taşımasına ise Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu pazar günü "Provokasyon" değerlendirmesi yapmıştı.