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Politika

Mesut Barazani: Referandumun iptalini düşünmeyin

DİYARBAKIR, (DHA) - KUZEY Irak'ın Erbil kentinde, Irak Parlamento Başkanı Selim Cuburi'yi kabul eden Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, "Hiç kimse, referandum sonucunun iptal edilmesini düşünmesin; çünkü hiçbir güç böyle bir karar v

08 Ekim 2017 20:53

DİYARBAKIR, (DHA) - KUZEY Irak\'ın Erbil kentinde, Irak Parlamento Başkanı Selim Cuburi\'yi kabul eden Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, \"Hiç kimse, referandum sonucunun iptal edilmesini düşünmesin; çünkü hiçbir güç böyle bir karar veremez\" dedi.
IKBY Başkanı Barzani ile Irak Parlamento Başkanı Cuburi, Erbil\'in Pirmal İlçesi\'nde görüştü. Görüşmeden sonra Başkanlık\'tan yapılan açıklamada, görüşmede, Irak\'taki siyasi gelişmelerin yanı sıra 25 Eylül günü IKBY\'de gerçekleşen referandum ve yankılarının ele alındığı belirtildi. Öte yandan görüşmede, her iki tarafın da istikrar ve güvenliğin sağlanması, şiddetten uzak durulması ve tırmanan siyasi gerginliğin yatıştırılması konusuna vurgu yaptığı kaydedildi.
IKBY Başkanı Barzani\'nin Başdanışmanı Hemin Hewrami ise görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Barzani\'nin, Cuburi\'ye \"Referandumun iptal edilmesini düşünmeyin; çünkü bu, milletin kararıdır. Hiç kimse veya hiç bir güç, böyle bir karar veremez\" dediğini söyledi. Hewrami, ayrıca Barzani\'nin açık bir ajandayla belli bir süre içinde Bağdat\'la diyaloğa hazır olduğunu, referandum sonrası dönem üzerinde Bağdat\'la diyalog ve sabırla bir sonuca varmak istediklerini de söyledi. 

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