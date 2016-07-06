Messi'ye 21 ay hapis cezası!

Arjantin'in ve Barcelona'nın süperstarı Lionel Messi ve babasının vergi kaçakçılığı nedeniyle 21 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sputnik'te yer alan habere göre, İspanya kanunlarında 24 aydan kısa hapis cezaları denetimli serbestliğe dönüştürülüyor. Bu nedenle de Messi ve babasının hapse girmesi beklenmiyor.

Mahkeme ayrıca Messi'nin 2 milyon, babasının ise 1.5 milyon euro para cezası ödemesine hükmetti.

Hapis cezası bilgisinin yanı sıra, Arjantinli süperstarın ismi Panama Belgeleri'nde de geçmişti.