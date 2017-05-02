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Yaşam

Messi'nin 'ikizi' İran'da bulundu

Messi'ye benzerliğiyle dikkat çeken İranlı Rıza Parastesh, Tahran sokaklarının gözdesi oldu

02 Mayıs 2017 22:26

İran'da yaşayan Rıza Parastesh, Barcelona'nın Arjantinli yıldız futbolcusu Lionel Messi'ye benzerliğiyle tüm dikkatleri üzerine topladı.

Messi'ye benzerliğiyle dikkat çeken İranlı Rıza Parastesh, Tahran sokaklarının gözdesi oldu. Görünüşüyle Messi'ye tıpatıp benzeyen Paratesh'le birçok kişi fotoğraf çektirmek istiyor.

Messi gibi giyinmesi konusunda  kendisini ilk teşvik edenin babası olduğunu ifade eden Parastesh saçını ve sakalını da Messi'ninki gibi kestirmiş.

"Babam, 'Bu gece eve gelme' dedi"

Messi'ye benzemenin zaman zaman dezavantajlı olduğunu söyleyen Paratesh, 2014 Dünya Kupası maçları sırasında Arjantin takımında oynayan Messi'nin 91. dakikada attığı golle İran'ın elenmesine neden olması nedeniyle babasının yüzüne bakmak istemediğini belirtti. Paratesh "Babam futbol hayranıdır, beni arayıp 'Bu gece eve gelme' dedi. Zira o gölü ben atmışım gibi düşündü" ifadelerini kullandı.

Arkadaşları ise bu benzerlikten memnun.

Parastesh'in arkadaşı Amir Muhammed Garaci "Messi'ye benzeyen bir arkadaşınızın olması güzel bir his. Bazen ben bile ona bakıp ve 'Bu adam Messi' diyorum. Birbirlerine çok benziyorlar. Sokakta onu görünce selfie çekiyorlar. Bu da iyi çünkü bu sayede tanınıyor ve bence o bunu hakediyor" dedi.

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