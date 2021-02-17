Messi, Raul'ü yakaladı; 17 yıldır boş geçmiyor

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Paris Saint Germain (PSG), Camp Nou'da Barcelona'yı 4-1 yenerek rövanş öncesi büyük bir avantaj elde etti. PSG'nin yıldızı Mbappe 3 gol atarak maçı hat-trick yaparak tamamladı. Barcelona'nın tek golü ise Lionel Messi'den geldi. Arjantinli bu golle, 17 yıldır üst üste Şampiyonlar Ligi'nde gol atarak Raul'ü yakaladı.

Barcelona, 27. dakikada Messi'nin penaltı golü ile 1-0 öne geçti. 32. dakikada Mbappe cevap verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Messi, bu golüyle 2004'ten 2021'e kadar aralıksız 17 sene üst üste Şampiyonlar Ligi'nde gol atmayı başardı ve Raul'ün rekoruna ortak oldu.