Ozan'ın 90 dakika sahada kaldığı maçta Liverpool, Leipzig'i deplasmanda 2 golle geçti

Şampiyonlar Ligi son 16 turu'nda Liverpool, Ozan Kabak'ın 90 dakika forma giydiği maçta RB Leipzig'i Salah ve Mane'nin golleriyle 2-0 yendi. Kırmızılılar, 10 Mart'ta oynanacak rövanş öncesi avantaj sağladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Bundesliga ekibi RB Leipzig ile İngiliz devi Liverpool karşı karşıya geldi.
Almanya'daki salgın tedbirleri nedeniyle, Budapeşte'deki Puşkaş Arena'da oynanan zorlu mücadeleyi konuk Liverpool 2-0 kazanarak rövanş öncesi avantaj yakaladı.
Premier Lig'de kötü günler geçiren Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Mısırlı yıldızı Mohamed Salah ile 58. dakikada Sadio Mane kaydetti.
Ozan 90 dakika kaldı
Şampiyonlar Ligi'nde 18. golünü atan Sadio Mane, Brezilyalı eski futbolcu Ronaldinho'yu yakaladı.
Liverpool formasıyla ilk kez Şampiyonlar Ligi maçına çıkan milli futbolcumuz Ozan Kabak 90 dakika sahada kaldı. Ozan 69. dakikada rakibine yaptığı hareket sonrası sarı kart gördü.
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