Messenger artık yüzleri tanıyacak, paylaşım önerisinde bulunacak

Facebook’a gelen yeni “Photo Magic” işlevi telefonunuzdaki fotoğraflara bakarak, fotoğraflarda arkadaşlarınızın olup olmadığını yapay zeka yoluyla inceliyor. Fotoğraflarda bulunan arkadaşlarınız olması durumunda fotoğraflar için paylaşım önerisi alıyorsunuz.

Chip Online’ın haberine göre Photo Magic, işleri hızlandırmak için arkadaşlarınızla yeni bir fotoğraf çektiğinizde, size bir uyarı gösteriyor. Böylelikle uyarıya tıklayarak fotoğrafı hemen paylaşabiliyorsunuz.

Diğer fotoğraf paylaşım uygulamalarında olduğu gibi Facebook Messenger'ın yeni işlevini kullanabilmek için, ona fotoğraflarınıza ulaşma izni vermeniz gerekiyor. Henüz Avustralya'da kullanıma sunulan işlev için gizlilik tartışmaları şimdiden başlamış görünüyor. Elbette isteyenler Facebook'un yüz tanıma işlevini, etiket önerilerini kapatarak devre dışı bırakılabiliyor.