T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Messenger artık yüzleri tanıyacak, paylaşım önerisinde bulunacak

Gizlilik tartışmaları şimdiden başladı

11 Kasım 2015 15:31

Facebook’a gelen yeni “Photo Magic” işlevi telefonunuzdaki fotoğraflara bakarak, fotoğraflarda arkadaşlarınızın olup olmadığını yapay zeka yoluyla inceliyor. Fotoğraflarda bulunan arkadaşlarınız olması durumunda fotoğraflar için paylaşım önerisi alıyorsunuz.

Chip Online’ın haberine göre Photo Magic, işleri hızlandırmak için arkadaşlarınızla yeni bir fotoğraf çektiğinizde, size bir uyarı gösteriyor. Böylelikle uyarıya tıklayarak fotoğrafı hemen paylaşabiliyorsunuz.

Diğer fotoğraf paylaşım uygulamalarında olduğu gibi Facebook Messenger'ın yeni işlevini kullanabilmek için, ona fotoğraflarınıza ulaşma izni vermeniz gerekiyor. Henüz Avustralya'da kullanıma sunulan işlev için gizlilik tartışmaları şimdiden başlamış görünüyor. Elbette isteyenler Facebook'un yüz tanıma işlevini, etiket önerilerini kapatarak devre dışı bırakılabiliyor.

 

ETİKETLER

facebookmessengeryapay zekaönerigizlilikfotoğrafmesaj

İlgili Haberler

"Facebook kullanmayanlar daha mutlu"

Danimarkalı bilim insanlarının araştırmasından...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24