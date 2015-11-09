"Facebook kullanmayanlar daha mutlu"

Danimarkalı bilim insanlarının araştırmasına göre, Facebook’u kullanmamak insanları daha mutlu ediyor.

1095 kişinin katılımıyla yapılan bir araştırmada, katılımcıların yarısı bir hafta boyunca Facebook'u kullanmadı, diğer yarısı ise sosyal ağı kullanmaya devam etti.

7 gün sonra yapılan analizlere göre, Facebook'u kullanmayanlar, kullananlara kıyasla daha hoşnut ve dengeli hissettiklerini bildirdi.

Facebook'u kullanmayan grup, daha iyi konsantre olup, daha az stresli hissettiklerini de vurgularken, kurdukları sosyal iletişimlerden de oldukça memnundular.

Kopenhag merkezli Happines Research Enstitüsü'nden Meik Wiking, “Sonuçlar bizi şaşırttı“ dedi.

Wiking, iki grup arasındaki açık farkın görülebildiğini söyledi.