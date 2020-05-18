MESS, 19 Mayıs nedeniyle online kodlama eğitimlerini Türkiye çapında erişime açtı

MESS, online kodlama eğitimlerinin içeriğini genişletmeye devam ediyor. MESS 19 Mayıs’ta gençleri unutmadı, kodlama eğitimlerini zenginleştirerek tüm gençlerin kullanımına açtı

Covid-19 sürecinde online platformlara taşıdığı eğitim içeriklerine düzenli olarak yenilerini ekleyen MESS, son olarak 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda gençlere yönelik yeni kodlama eğitimlerini Türkiye çapında erişime açtı. MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Özellikle kodlama ve tasarım gibi sanayinin ve ülkemizin geleceğine katkı sağlayacak alanlarda yatırım yapmak önceliğimiz. Dijital dönüşüm sürecini iyi yönetirsek ülkemizin rekabet gücü de artacak. Dijital dönüşümde kilit rol oynayacak gençlerin yetkinliklerini geliştirmeyi hedefliyoruz. Geleceğin mesleklerine bugünden hazırlanan gençlerimizin arkasındaki güç olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

Covid-19 salgını sürecinde üye işyeri çalışanlarına yönelik eğitimlerini online platformlara taşıyan Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nın ilkokul, ortaokul ve lise seviyesine hitap eden kodlama eğitimleri geçtiğimiz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, tüm Türkiye’deki çocuk ve gençlerin kullanımına açılmıştı. MESS; 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle kodlama eğitimlerinin kapsamını daha üst yaş gruplarından gençlerin faydalanacağı şekilde zenginleştirdi.

Yeni eklenen içeriklerle birlikte toplamda 250’den fazla eğitim videosundan faydalanmak isteyenler www.messkodlamaegitimi.com adresinden giriş yaparak eğitim içeriğine erişim sağlayabiliyor.

Covid-19 öncesi dönemde, MESS üyesi işyeri çalışanlarının ortaokul ve lise seviyesindeki çocuklarının katıldığı kodlama eğitimlerinden 5.000 gencin yararlandığını hatırlatan MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, salgınla birlikte online platforma taşıdıkları eğitimlerin kendileri için önemine vurgu yaptı. Akkol, “Eğitim, ilkokul seviyesinden üniversiteye ve meslek profesyonellerine kadar herkes için büyük önem taşıyan ve hayat boyu devam eden bir süreç. Özellikle kodlama ve tasarım gibi, sanayinin ve ülkemizin geleceğine katkı sağlayacak alanlarda yatırım yapmak önceliğimiz. Dijital dönüşüm küresel rekabet sıralamasını yeniden tanımlıyor. Bu süreci iyi yönetirsek ülkemizin rekabet gücü de artacak. Dijital dönüşümde kilit rol oynayacak gençlerin yetkinliklerini geliştirmeyi hedefliyoruz. Gençliğin gücüne inanan Atatürk, 19 Mayıs gibi tarihimizde son derece önem taşıyan bir günü gençlere armağan etti. Biz de güçlü ekosistemimizin bir uzantısı olan bilgi birikimimizi, en başta çocuklarımız ve gençlerimizle paylaşmayı temel sorumluluklarımız arasında görüyoruz. Geleceğin mesleklerine bugünden hazırlanan gençlerimizin arkasındaki güç olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.