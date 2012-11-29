Meşrubat kanser mi yapıyor?

İsveç’te yapılan bir araştırmaya göre, günde bir şişe içilen meşrubat dahi erkeklerde prostat kanserinin agresif bir türüne yakalanma tehlikesini artırıyor.

Yaşları 45 ila 73 arasında değişen 8 bin erkeğin yeme ve içme alışkanlıklarının 15 yıl boyunca takip edilmesiyle yapılan araştırmayla günlük 330 mililitrelik bir içeceğin dahi erkeklerde prostat kanserinin hızlı yayılan bir türüne yakalanma riskini yüzde 40 oranında artırmaya yettiği saptandı.

Araştırmaya göre, şekerli kahvaltı gevrekleri de prostat kanserinin tedavi gerektirmeyen hafif bir türüne yakalanma riskini yüzde 38 oranında artırıyor.

Lund Üniversitesi'nden doktora öğrencisi Isabel Drake yaptığı açıklamada “Yüksek miktarda meşrubat ve şekerli içecek tüketen erkeklerde risk arttı” diye konuştu.

Araştırmacı Drake, beslenme biçimini değiştirmeden önce tıbbi tetkikler yaptırılması gerektiğini söylerken, “Ancak şimdi her bireyin meşrubat tüketimini sınırlaması için yeterli bir sebebi var” diye konuştu.

Kamuoyuna açıklanan araştırma sonuçları, branş dergisi “American Journal of Clinical Nutrition”ın yeni sayısında da yayımlanacak. (Deutsche Welle Türkçe)