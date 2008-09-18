Mesleki eğitime yeni model

Bahçeşehir Üniversitesi çatısı altında kurulan Meslek Teknik Eğitimi Geliştirme Merkezi (METGEM) Türkiye'deki genç işsizlik oranını düşürecek.



METGEM'in tanıtım toplantısı Bahçeşehir Üniversitesi'nin Şişli'deki Meslek Yüksekokulu kampüsünde düzenlendi. Topantıda Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, METGEM Başkanı Çınar Kurra ve Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haluk Gürgen hazır bulundu.



'Meslek yüksekokullarının imajı değişecek'



Toplantıda konuşan Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel şunları kaydetti:



"Dünyadaki her ülkenin önceliği eğitim. Bu sorunu halletmemiş bir ülkenin kalkınması imkansız. Gelişmiş ülkeler eğitime verdikleri öncelliği sürüdüyor. Türkiye'de mesleki eğitim kanayan bir yara. Ülkenin yüzde 60'ı genç nüfus. Bu nüfusla ancak iyi eğitim verdiğimiz taktirde övünebiliriz. Türkiye'de mesleki eğitim politikalarının bir an önce değişmesi gerekiyor. Biz de, eğitimde kanayan yara olan mesleki eğitim konusunda yeni politikalar geliştirmek ve gençlerin önünü açmak için METGEM'i kurduk. Bu işin dünyada nasıl yapıldığına bakıp bunu Türkiye'de uygulamak istiyoruz."



Enver Yücel sözlerine şöyle devam etti:



" Buradaki amacımız Türkiye'de ikinci sınıf muamele gören mesleki eğitimi canlandırmak. Türkiye'nin üniversite kapısında bekleyen 2 milyon gence 4 yıllık öğretim verecek gücü yok. Bunu artık bilmemiz gerekiyor. Bu alanı cazip hale getirmeliyiz. Türkiye'deki eğitim sisteminin çeşitlenmesi gerekiyor. Gerekirse meslek yüksekokullarının ismini 'Uygulamalı Meslek Fakültesi' değiştirilebilir."



600 kişinin çalışacağı fabrika



METGEM projesi kapsamında Şişli'deki kampüsü 600 öğrencinin uygulamalı olarak çalışabileceği bir sanayi tesis açacaklarını ifade eden Yücel,"Mesleki eğitimde sanayi ile işbirliği yapmazsanız o eğitimin bir anlamı kalmaz. METGEM, Türkiye'de otomotiv, denizcilik, turizm ve lojistik gibi sektörlerle iç içe çalışıp yetiştirdiği öğrencileri sektöre hazırlayacak. Meslek okulları kurulurken bölgesel farklılıklar da göz önünde bulundurulmadlı. İlk hedefimiz Gelibolu'da bir gemicilik okulu açmak" dedi.



'2 yıl nokta vuruşu şart'



Toplantıda Gazeteport'a özel açıklamalarda bulunan METGEM Başkanı Çınar Kurra ise şöyle konuştu:



"Bizim temel amacımız öğrencilere 2 yılda nokta vuruşu yaptırmak. Türkiye'de öğrencilerin hobileri tek düze eğitim nedeniyle canlanmıyor. Önce hobileri keşfetmek lazım. Bu proje üzerinde uzun zamandır çalışıyoruz. Öğrencilere kısa zamanda sağlam bir eğitimle meslek kazandırmak istiyoruz. 2-3 yıl içinde Türkiye'nin tüm bölgelerinde faaliyete geçmek hayal değil. MEB ve YÖK yetkilileriyle de görüşmelerimiz oldu. Artık Türkiye'de mesleki eğitimi geliştirmenin vakti geldi. Gelişmiş ülkeler buna çok değer veriyor. Gelecek yıllarda METGEM'in vereceği yetki ile başka kurumlar da bu projeye dahil olabilir. Sanayi - insan kaynakları - öğrenci ilişkisini kurmak bizim görevimiz. Bunu başaracağız. Öğrenciyi sektörün gerçekleriyle eğiteceğiz.Kısacası mesleki eğitimi itibar kazandıracağız."



METGEM'de mesleki eğitimde bugüne kadar gözardı edilen bazı unsurların ön plana çıkacağını söyleyen Kurra," AR-GE, teknoloji kullanımı, ihtiyaçlara göre yapılanma ve öğrencinin hobilerini su yüzüne çıkarma bizim önceliklerimiz olacak" dedi.



'Mesleki eğitim erozyona uğradı'



Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Haluk Gürgen ise, Türkiye'de mesleki eğitimin erozyona uğradığını ifade ederek,"Türkiye'de genç işsizlik oranını düşürecek bu önemli proje için biz İletişim Fakültesi olarak gerekli tüm çalışmaları yapacağız. METGEM, kitapla sınırlandırılmamış bir eğitim tarzını benimsiyor. Burada hayatla iç içelik var. Proje, genç nüfusa meslek edinme, iş bulma ve saygınlık konusunda değerler katacak" dedi.



Yüksek öğrenim mezunlarının yüzde 38'i işsiz



Toplantıda yapılan sunumda Türkiye'de yüksek öğrenim mezunlarının yüzde 38'inin işsiz olduğu belirtildi. Sunumda Türkiye'de nüfusun istihdama olan oranının da yüzde 30 olduğu kaydedildi. Bu oran Lüksemburg'da yüzde 70 olarak belirlendi.







