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Eğitim

Mesleki eğitime staj zorunluluğu geldi

Başbakan Yardımcısı Canikli, eğitim ve öğretimdeki değişiklikleri açıkladı

Fotoğraf: Arşiv

19 Eylül 2016 21:31

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı açıklamada eğitim ve öğretim alanında yeni kararlar alındığını belirtirken mesleki eğitimde çıraklık eğitiminin ve stajın zorunlu hale geldiğini duyurdu.

Canikli, “Önümüzdeki dönemde eğitim ve öğretim ile ilgili bazı önemli kararlar verildi. Bazıları, mesleki eğitimde çıraklık eğitimi zorunlu öğretim kapsamına alınacak, staj zorunlu hale getirilmiş olup staj sonrası sınav yapılacaktır. Staja giden öğrencilerin ücretlerinin 2/3’ü devlet tarafından karşılanacaktır” dedi.

 

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