Mesleki eğitime staj zorunluluğu geldi

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı açıklamada eğitim ve öğretim alanında yeni kararlar alındığını belirtirken mesleki eğitimde çıraklık eğitiminin ve stajın zorunlu hale geldiğini duyurdu.

Canikli, “Önümüzdeki dönemde eğitim ve öğretim ile ilgili bazı önemli kararlar verildi. Bazıları, mesleki eğitimde çıraklık eğitimi zorunlu öğretim kapsamına alınacak, staj zorunlu hale getirilmiş olup staj sonrası sınav yapılacaktır. Staja giden öğrencilerin ücretlerinin 2/3’ü devlet tarafından karşılanacaktır” dedi.