Meslek seçimi 9'uncu sınıfta başlayacak

Meslek liselerindeki 9’uncu sınıf öğrencilerinin yetenekleri yıl boyunca test edilecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Hacettepe Üniversitesi ve İŞKUR ortak çalışmasıyla uygulanacak testlerle, öğrenciler yeteneklerine göre alanlara yerleştirilecek.

MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Osman Nuri Gülay, öğrencilerin, yeteneklerine göre eğitim alması konusunun yıllardır gündemde olduğunu, konuya ilişkin son aşamaya gelinen bir çalışmalarının bulunduğunu bildirdi. Öğrencilerin yeteneklerinin boşa gitmesini istemediklerini vurgulayan Gülay, mesleki eğitimin yeteneğe göre verilmesi konusunda Bakanlık olarak İŞKUR ve Hacettepe Üniversitesi ile ortak bir bilimsel çalışma yürüttüklerini belirtti.

Bin öğrenci ve 800 öğretmenle test

Gülay, şunları kaydetti: “Öğrenciyi mesleki eğitim alanlarına, kabiliyetine göre yerleştirmeyi hedefliyoruz. Yaklaşık bin öğrenci ve 800 öğretmenle testleri tamamladık. 10 mesleki alan çalıştık. Meslek liselerinde kabiliyete göre yerleştirme için bir merkez oluşturmayı hedefliyoruz. Tüm meslek liselerinde ortak olan 9’uncu sınıf düzeyinde, yıl boyunca öğrencilerin yeteneklerini test etmek için gerekli zaman oluşacak. Öğrencilere yetenek test merkezlerinde 1-1,5 saat gibi bir sürede bir uygulama yapılacak. Burada amaç, öğrencileri yeteneklerine göre meslek sahibi yapmak.”

Öğrencilerin liseden daha küçük yaşlarda ve ortaokul kademesinde mesleğe yönlendirilmeleri konusunda çeşitli çalışmalar yürüttüklerini de aktaran Gülay, “Bazı alanlarda, ortaokullarda mesleki bölümler açılabilir” dedi.