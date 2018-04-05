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Eğitim

Meslek liseliler, mahalle halkının tamir ve bakım işlerini yapıyor

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, meslek lisesi öğrencileri okullarının bulunduğu mahallelerde ihtiyaç sahiplerini belirleyerek, evlerindeki tamirat işlerini yapıyor

05 Nisan 2018 17:37

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE\'de, meslek lisesi öğrencileri okullarının bulunduğu mahallelerde ihtiyaç sahiplerini belirleyerek, evlerindeki tamirat işlerini yapıyor.
Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'ne bağlı mesleki ve teknik liselerde eğitim gören öğrenciler \'Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerle Buluşuyor\' projesi kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerin evlerinde tamirat işlerine başladı. Öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte okullarının bulunduğu mahalledeki evlerin küçük bakım ve onarımlarını, kullanılamaz veya eskimiş durumdaki eşyaların tamir ya da değişimlerini yapıyor. Ayrıca sağlık meslek lisesi öğrencileri de yaşlıların şeker ölçümlerini yaptı.

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