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Yaşam

Meslek liselerinde doluluk oranı yüzde 98'e ulaştı ANKARA (A.A) 

16 Eylül 2011 23:21

-Meslek liselerinde doluluk oranı yüzde 98'e ulaştı ANKARA (A.A) - 16.09.2011 - Milli Eğitim Bakanlığı, Fen, Sosyal Bilimler, Anadolu, Anadolu Öğretmen ve Anadolu Sağlık Liselerinde boş kalan kontenjanlar için verilen ek kayıt süresinin ardından okullardaki doluluk oranının, yüzde 98,3'e ulaştığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, ortaöğretime geçiş sistemi kapsamında sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarını kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri 9 Eylül 2011 tarihinde tamamlanan okullardan Anadolu, Fen, Sosyal Bilimler, Anadolu Öğretmen ve Anadolu Sağlık Meslek Lisesine ek kayıt süresi verildiği ve bu sürenin 15 Eylül 2011 Perşembe akşamı saat 17.00'de sona erdiği anımsatıldı. Son verilen kayıt hakkı ile okullardaki doluluk oranının, yüzde 98,3'e ulaştığı belirtilen açıklamada, ''Ancak bazı okullarımızdan özel okullara geçişler ve küçük yerleşim birimlerinde yeterince öğrenci bulunmaması nedeniyle okullarımızda çok sınırlı da olsa bir miktar boş kontenjan olduğu görülmüştür. Bununla beraber eğitim ve öğretim yılının başlaması nedeniyle yeni bir ek kayıt hakkı daha verilmeyecektir'' denildi.

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