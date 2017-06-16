"Mesele sadece Beyoğlu Sineması değil" kampanyası başladı

Kapanma kararı alan Beyoğlu Sineması, sinema yazarı Cem Altınsaray’ın girişimleriyle başlayan kampanya sonucu şimdilik süreci durdurdu. Altınsaray "İnsanlar bir şeyleri de kazanmak istiyor" dedi. Kampanya sürecinde Filmloverss.com sitesinin kurucusu Utku Ögetürk ve ekibinin de kendisine yardımcı olduğunu belirten Altınsaray "Hani Gezi zamanı deniyordu ya ‘mesele sadece ağaç değil’ diye. Şimdi de mesele sadece Beyoğlu Sineması değil" diye konuştu.

Türkiye'nin önde gelen sinema eleştirmenlerinden, T24 yazarı Atilla Dorsay da, Beyoğlu Sineması'nca alınan "kapanma" kararıyla ilgili olarak "Haberi duyduğum anda 'Beyoğlu Sineması'nı nasıl kurtarabiliriz?' diye düşünmeye başladım. Kurtarma imkânı var mı diye araştıracağım, son dakika sponsor bulmaya çalışacağız. Ben bu konuda romantik düşünüyorum, belki bir mucize olur" demişti.

Cumhuriyet gazetesinden Emrah Kolukısa'nın haberine göre, Cem Altınsaray sinema yönetimiyle irtibata geçti ve salonun kapanmaması için neler yapılabileceği üzerine görüşmelere, toplantılara başladı.

Hafta başında Beyoğlu’nun az sayıdaki kültürel simgelerinden Beyoğlu Sineması’nın borçlarını ödeyemez hale geldiği için kapanma kararı aldığını duyurması sanat dünyasında, özellikle de sinemaseverler arasında büyük bir üzüntü dalgası yaratmıştı. Haberin acıtıcı gerçekliği üzerine girilen şoktan ilk çıkanlardan biri sinema yazarı Cem Altınsaray oldu.

Altınsaray, sosyal medya üzerinden de attığı her adımı, görüşmeleri duyurdu. Daha sonra Beyoğlu Sineması ile birlikte oluşturduğu bir metni paylaştı. Telefonla görüştüğümüz Altınsaray “Başlattığımız bu kampanya sonucu şimdilik kapanma kararından geri adım atıldı. Bu bir umut ışığı” diyor. Altınsaray’ın sosyal medyadan paylaştığı ve yapılması gerekenleri 3 maddede sıralayan bu bildiride şu ifadelere yer verildi.

“1. Borcun en kısa zamanda ve sinemanın şanına yakışır şekilde ifa edilebileceği sağlıklı bir kaynak akışı yaratmak,

2. Mali açıdan dengeye ulaşmaya çalışırken, eşzamanlı olarak borca yol açan olumsuz koşulların giderilmesi adına adımlar atmak,

3. Sinemanın kendisini sadece film izlenen değil, sinema kültürünün her yönüyle paylaşılabildiği sosyal bir yaşam alanına dönüştürmek için projeler üretmek.”

"Mesele sadece Beyoğlu Sineması değil"

Cem Altınsaray, sosyal medyada başlayan ve kartopu etkisiyle büyüyen kamuoyu tepkisinin sinema yönetiminin de kapanma kararında geri adım atmasında etkili olduğunu vurguluyor:

“İki gündür sadece bana 2000’den fazla destek mesajı geldi. Kimse bu sinemanın kapanmasını istemiyor. Bu coşku, bu tutku, bu heyecan herkesi çok duygulandırdı. Sinemanın yöneticileri de inanamadı, rüyada gibiler diyebilirim. Bence iyi bir organizasyonla, iyi bir akılla bu işin içinden çıkılabilir. Şu andan itibaren atılacak somut adımları belirlemeli, önümüzdeki altı ay boyunca neler yapılabilir onları planlamalıyız.”

"İnsanlar artık bir şeyleri de kurtarabilmek istiyor“

Kampanya sürecinde Filmloverss.com sitesinin kurucusu Utku Ögetürk ve ekibinin de kendisine yardımcı olduğunu belirten Altınsaray sözlerini şöyle noktalıyor:

"Hani Gezi zamanı deniyordu ya ‘mesele sadece ağaç değil’ diye. Şimdi de mesele sadece Beyoğlu Sineması değil. İnsanlar artık bir şeyleri de kurtarabilmek istiyor. Bu kararlılık, bu coşku hep ondan; bir şey yaptık diyebilmek için.”