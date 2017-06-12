Atilla Dorsay: Beyoğlu Sineması'na son dakika sponsor bulmaya çalışacağız, belki mucize olur

Türkiye'nin önde gelen sinema eleştirmenlerinden, T24 yazarı Atilla Dorsay, Beyoğlu Sineması'nca alınan "kapanma" kararıyla ilgili olarak "Haberi duyduğum anda 'Beyoğlu Sineması'nı nasıl kurtarabiliriz?' diye düşünmeye başladım. Kurtarma imkânı var mı diye araştıracağım, son dakika sponsor bulmaya çalışacağız. Ben bu konuda romantik düşünüyorum, belki bir mucize olur" dedi.

Dorsay, İstiklal Caddesi'nin işlek mekânlarının teker teker kapandığını vurgulayarak "AKP'nin iktidara geldiği son 15 yılda Beyoğlu'na yapılan kötülüklerin haddi hesabı yok" ifadesini kullandı.

1989 yılından beri hizmet veren Beyoğlu Sineması'nın 30 Haziran'da sinemaseverlere veda edeceği duyuruldu. İstiklal Caddesi'nin sembol mekânlarından biri olan sinemanın kapatılma gerekçesi olarak "sabit giderlerin karşılanamaması" gösterildi. Beyoğlu Sineması'nın sosyal medya hesabında yapılan açıklamada "Sponsor aradık, bulamadık. Giderleri düşürmeye çalıştık, olmadı. Bu koşullarda, 1989’dan beri Beyoğlu Sineması ile bir renk katma çabamızı sürdürmek imkansız hâle geldi" dendi.

'Sinemanın kapanmasının aslında beklenen ama gerçekleşmemesi umut edilen' bir durum olduğunu ifade eden Atilla Dorsay, "Mali sıkıntıları vardı ancak bu sıkıntılar kendi işletmelerinden kaynaklanmıyordu. Bu duruma gelinmesinde birçok faktör etkili oldu. İstiklal Caddesi sathının bozulması, tünel kazıları, travmayın kaldırılması; ben mesela bir gün defalarca tur attım sinemaya ulaşmak için kendi aracımla" diye konuştu. Dorsay, Beyoğlu Sineması'nın kapanacak olmasına çok üzüldüğünü belirtti; sözlerinin devamında şunları söyledi:

"O kadar eski olmasa da, son çeyrek yüzyıla damga vurmuş bir mekândan bahsediyoruz. Başlarındakiler zaten dostlarım. Şunu söyleyebilirim; Beyoğlu Sineması olmadan Beyoğlu kültürü eksik kalacak."

Atilla Dorsay'ın T24'e yaptığı açıklamalar şöyle:

"Beyoğlu Sineması'nın kapanması aslında beklenen ama gerçekleşmemesi umut edilen bir durumdu. Mali sıkıntıları vardı ancak bu sıkıntılar kendi işletmelerinden kaynaklanmıyordu. Bu duruma gelinmesinde birçok faktör etkili oldu. İstiklal Caddesi sathının bozulması, tünel kazıları, travmayın kaldırılması... Ben mesela bir gün neredeyse 60 tur dolaştım sinemaya ulaşmak için kendi aracımla.

"Bütün bunlar, insanların Beyoğlu'na gelmesini engelledi. İstiklal Caddesi'nin en işlek mekânları kapanmak üzere, bir o kadarı da hali hazırda kapalı durumda. Hemen Beyoğlu Sineması'nın karşısında yer alan Mephisto da şubeyi kapatmayı düşündüklerini, ancak dayanmaya çalıştıklarını söylediler. Sinema tabii daha farklı. İnsanların sinemaya gidebilmesi için kolay ulaşılabilir olması gerekiyor.

"Çok üzüldüğümü söyleyebilirim. O kadar eski olmasa da, son çeyrek yüzyıla damga vurmuş bir mekândan bahsediyoruz. Başlarındakiler zaten dostlarım. Şunu söyleyebilirim; Beyoğlu Sineması olmadan Beyoğlu kültürü eksik kalacak.

"Şöyle genel bir kanı var; yerel yönetimler zaten bunları istemiyor. Aydınların toplanacakları lokaller onları ilgilendirmiyor. AKP'nin iktidara geldiği son 15 yılda Beyoğlu'na yapılan kötülüklerin haddi hesabı yok. Çok küçük desteklerle kurtulabilecek mekânlar var. Karaca Tiyatrosu, Alkazar Sineması, Elhamra... Bu kadar yardımı bile esirgiyorlar. Bunların kapanma eşiğine gelmesini hiç umursamıyorlar.

"Haberi duyduğum anda 'Beyoğlu Sineması'nı nasıl kurtarabiliriz?' diye düşünmeye başladım. Kurtarma imkânı var mı diye araştıracağım. Son dakika sponsor bulmaya çalışacağız. Ben bu konuda romantik düşünüyorum, belki bir mucize olur."