MESAM'da Orhan Gencebay operasyonu; Yavuz Bingöl yönetimden istifa etti!

Kültür Bakanlığı tarafından Türkiye Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği’ne (MESAM) kayyım olarak atanan yönetim kurulu üyeleri arasında yer alan ve 2 gün önce yapılan toplantıda başkan seçilen Yavuz Bingöl, sürpriz bir kararla istifa etti. Bingöl'ün, Orhan Gencebay'ın "Yavuz çok yıprandı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın adı da Yavuz'un başkanlığı nedeniyle çok ortaya atılıyor, Fuat Güner'in başkan olması daha uygun olur" mesajına tepki göstererek istifa ettiği öğrenildi.

T24'ün, ilk olarak Hürriyet'in duyurduğu istifa kararıyla ilgili olarak aldığı bilgilere göre, hükümet tarafından kayyım olarak atanan yeni yönetim, ilk toplantısını iki gün önce gerçekleştirdi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakınlığıyla da bilinen Yavuz Bingöl, MESAM Yönetim Kurulu Başkanı seçildi. MESAM'ın eski başkanı olan, ancak bir süre önce, Arif Sağ ile tartışmaya girerek yönetim kurulundan istifa eden Orhan Gencebay sürece dâhil oldu ve Bingöl yerine Fuat Güner'in başkan olması yönünde görüş belirtti.

Bunun ardından hükümet tarafından kayyım olarak atanan, ancak seçimle gelen bir önceki yönetim kurulunun da üyesi olan Fuat Güner ile Recep Ergül, Bingöl'e bugün yapılan toplantıda Orhan Gencebay'ın mesajını iletti. Gencebay'ın, "Yavuz da, Sayın Cumhurbaşkanı da yıpranıyor, başkanlığı Fuat Güner üstlense daha doğru olur" yolundaki mesajına tepki gösteren Yavuz Bingöl, "MESAM'da bir şey değişmiyor. Herkes başkanlık peşinde, kendi bildiğinizi yapın, ben bu işte yokum" diyerek istifa etti. Bingöl, istifa dilekçesini yazıp bırakarak, yarım saat sürmeyen toplantıyı terk etti.

Orhan Gencebay'ın önce başkanlık, daha sonra da yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmesiyle başlayan sürecin sonunda hükümetin müdahalesiyle MESAM yönetimi feshedilerek kuruluşa kayyım atanmıştı. Bingöl de; Recep Ergül, Polat Yağcı, İpek Açar, Turhan Taşan, Fuat Güner ve Coşkun Sabah’la birlikte, Arif Sağ başkanlığındaki yönetimin görevden alınmasının ardından yeni yönetimde yer almıştı.

Ne olmuştu?

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