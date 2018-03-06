MESAM Başkan Yardımcısı Cahit Berkay: Kayyım atama kararı hukuk dışı, hakkımızı arayacağız

Şarkıcı Orhan Gencebay ve Yavuz Bingöl’ün de aralarında bulunduğu isimlerin kayyım olarak atandığı Türkiye Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği’nin (MESAM) mevcut yönetiminden yapılan açıklamada kararın hukuk dışı olduğu savunuldu. MESAM Başkan YardımcısıCahit Berkay, süreçle ilgili olarak “Hukuki yollara başvuracağız. Hakkımızı aramaya devam edeceğiz” dedi. Cahit Berkay, Başkan Arif Sağ’ın yaşananların ardından fenalaşarak hastaneye kaldırıldığını söyledi. Berkay, “Başkanımız Arif Sağ’ın şu an burada olmamasının nedeni, kendisinin yaşanan olaylar nedeniyle derin bir üzüntü ve kaygıyla hastaneye kaldırılmasıdır. Kendisine acil şifalar diliyoruz” dedi.

MESAM’dan yapılan açıklama şöyle:

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından 5 Mart 2018 tarihli yazı ile 18 Mart 2018 günü yapılacak MESAM Genel Kurulu’nun ertelenmesi ve genel kurul yapılana kadar mevcut yönetim kurulunun tedbiren işten el çektirilmesi ile ilgili olarak

1- Kendi yazılı talebimiz doğrultusunda MESAM’da yapılan inceleme ve teftiş sonuçlanmadan ne gibi olumsuz bir tespit yapıldığına dair herhangi bir bilgi verilmeksizin mevcut yönetim kurulunun tedbiren işten el çektirilerek yerine geçici bir yönetim kurulu atanması ve olağan genel kurulumuzun ileri bir tarihe ertelenmesi öncelikli olarak anayasal savunma hakkımızı engelleyen hukuk dışı bir yaptırımdır.

2- Bu şekilde geçici bir yönetim atanmasına dair bakanlıkça uygulanan usul, MESAM’ın bağlı bulunduğu 6846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile ilgili mevzuata tamamen aykırıdır. Mevcut yönetim kurulumuza bir yaptırım olarak uygulanan görevden el çektirme ve geçici yönetim atanmasına dair idari işlem tamamen yasal mevzuata aykırı bir şekilde işletilmiştir.

3- Ayrıca yine kanun ve tüm yasal mevzuatlarla belirlenen genel kurulun yapılmasına yönelik hukuki prosedür gereğince iki yılda bir mart ayının sonuna kadar yapılması mecburiyet arz eden genel kurul tarihinin bu şekilde ertelenmesi MESAM’ı maddi ve manevi açıdan telafisi mümkün olmayan bir şekilde zarara uğratacaktır. 9 bin üzerinde üyesi bulunan ve genel kurulun yapılacağı salon, konaklama ve diğer alanlarla ilgili hizmet alımları gerçekleştirilerek tüm yasal süreci tamamlanmış olan bu genel kurulu sadece başka bir tarihe ertelenmesi bile kurumumuza 500 bin TL üzerinde maddi bir yük getirecektir.

4- Mevcut yönetim kurulu üyelerimizin yerine atanan geçici yönetim kurulunda son iki yıllık dönemde MESAM yönetiminde yer alan ve tüm kararlarda imzası bulunan kişilerin de bulunması taraf olunduğunun bir göstergesidir.

5- Tüm bu yukarıda sayılan hukuki gerekçelerle yapılan işbu idari işlemin hukuka aykırı olduğunu her türlü yasal hakkımız saklı kaymak kaydıyla basına ve kamuoyuna duyururuz.

Ne olmuştu?

Orhan Gencebay, kısa bir süre önce MESAM'dan istifa etmiş ve birlik yönetimini hedef alan açıklamalar yapmıştı. Gencebay'a Arif Sağ'ın da aralarında bulunduğu kurum yöneticileri tepki göstermişti. MESAM Başkan Yardımcısı Cahit Berkay, "Çok yalanlar söylendi, çok belden aşağı vuruldu. Toplu istifa dilekçeleri verildiğinde hemen Kültür Bakanlığı’nı aradık ve gelin bizi inceleyin, dedik. Geçen hafta 3 müfettiş geldi ve incelemelerini yapıyorlar" demişti.

Kültür Bakanlığı tarafından yapılan incelemeler sonucu, başkanlığını Arif Sağ'ın yürüttüğü mevcut yönetim dün işten el çektirilmiş, yerlerine Yavuz Bingöl, Recep Ergül, Polat Yağcı, İpek Açar, Turhan Taşan, Fuat Güner ve Coşkun Sabah'ı üye olarak atanmıştı. Yedek üyeler, Vedat Çetinkaya, Celal Yarıcı, Osman İşmen, Yücel Arzen, Ali Kocatepe, İclal Aydın ve Selahattin Akarsu olarak belirlenmişti.