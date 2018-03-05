MESAM'a kayyım atandı; Arif Sağ gitti, Yavuz Bingöl geldi!

Türkiye Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği’ne (MESAM) kayyım atandı. Kültür Bakanlığı tarafından yapılan incelemeler sonucu, başkanlığını Arif Sağ'ın yürüttüğü mevcut yönetim işten el çektirildi. Yerlerine Yavuz Bingöl, Recep Ergül, Polat Yağcı, İpek Açar, Turhan Taşan, Fuat Güner ve Coşkun Sabah'ı üye olarak atandı.

Yedek üyeler, Vedat Çetinkaya, Celal Yarıcı, Osman İşmen, Yücel Arzen, Ali Kocatepe, İclal Aydın ve Selahattin Akarsu olarak belirlendi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen Yavuz Bingöl, kendisine yöneltilen "yandaş" eleştirilerine "Değilim, ben uyumlu bir insanım" ifadesiyle tepki göstermişti. Bingöl, son olarak 26 Şubat’ta Erdoğan için düzenlenen sürpriz doğum günü kutlamasına katılan sanatçılar arasında yer almıştı.

Ne olmuştu?

Orhan Gencebay, kısa bir süre önce MESAM'dan istifa etmiş ve birlik yönetimini hedef alan açıklamalar yapmıştı.

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Gencebay'a Arif Sağ'ın da aralarında bulunduğu kurum yöneticileri tepki göstermişti.

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MESAM Başkan Yardımcısı Cahit Berkay, T24'e verdiği demeçte "Çok yalanlar söylendi, çok belden aşağı vuruldu. Toplu istifa dilekçeleri verildiğinde hemen Kültür Bakanlığı’nı aradık ve gelin bizi inceleyin, dedik. Geçen hafta 3 müfettiş geldi ve incelemelerini yapıyorlar" demişti.

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2014'te de kayyım atanmıştı

Arif Sağ´ın başkanlığı yürüttüğü MESAM´a, 2014 yılında da İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi tarafından kayyum atanmıştı.

27 Aralık 2013 tarihinde yapılan 8. Mesam Olağanüstü Genel Kurulu´nda, MESAM Yönetimi, genel kurul tarafından azledilmiş, ancak Arif Sağ Başkanlığındaki grup ile yönetimi azleden ve aralarında İbrahim Tatlıses, Burhan Bayar, Recep Ergül´ün olduğu grup karşılıklı mahkemeye başvurmuştu. Davada, mahkeme heyeti MESAM yönetimini resmen görevden alarak 22 Mart 2014´de yapılacak genel kurula dek MESAM´a 3 kişilik geçici yönetim atamıştı:

Prof. Dr. Savaş BOZBEL Uluslararası Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi,

Prof. Dr. Tekin MEMİŞ Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi,

Doç. Dr. Abdullah ÖZKAN İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi.

Mevcut yönetim kurulu işten el çektirildi

Bakanlığın kararı şöyle:

Birliğinizin idari ve mali işlemlerinin denetlenmesi, bir önceki teftişte sunulan tekliflerin yerine getirilip getirilmediğinin tespiti ve bazı üyeler tarafından ileri sürülen iddialarla ilgili gerçekleştirilen incelemeler neticesinde yapılan tespitlere dayanılarak alınan 05.03.2018 tarihli ve 179431 sayılı Bakanlık Makamının Olurları kapsamında Birliğiniz üyelerinin daha fazla zarar görmemesinin bakımından;

-Birliğinizde 3 (üç) ay içerisinde olağanüstü genel kurul yapılması,

- Olağanüstü genel kurul yapılıncaya kadar mevcut yönetim kurulunun tedbiren işten el çektirilmesine ve yerlerine Yavuz Bingöl, Recep Ergül, Polat Yağcı, İpek Açar, Turhan Taşan, Fuat Güner ve Coşkun Sabah’ın asıl üye olarak: Vedat Çetinkaya, Celal Yancı, Osman İşmen, Yücel Ama, Alı Kocatepe, İclal Aydın ve Selahattin Akarsu'nun ise yedek üye olarak atanması

-Mart ayı içerisinde yapılacağı bildirilen olağan genel kurulun, olağanüstü genel kurul süreci göz önünde bulundurularak ertelenmesi, hususları uygun görülmüş olup gereğinin ivedilikle yerine getirilerek tarafımıza bilgi verilmesini önemle rica ederim.