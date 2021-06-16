MESAM seçime gidiyor; Recep Ergül, Sümer Ezgü ve Cahit Berkay aday

Musiki Eserleri Meslek Birliği (MESAM) 30 Haziran'da Haliç Kongre Merkezi'nde seçimli genel kurula gidiyor. Seçimde Recep Ergül, Sümer Ezgü ve Cahit Berkay grupları yarışacak.

Seçim öncesi MESAM yönetimine aday olan Recep Ergül, dün düzenlediği basın toplantısında grubunu tanıttı.

Sözcü'den Hayati Arıgan'ın haberine göre, 300 MESAM üyesinin katıldığı toplantıda, Recep Ergül projelerini açıkladı. MESAM’ın kasasında bulunan paranın 20 milyon TL’sini üyelere dağıtacağını açıklayan Ergül, MESAM TV, MESAM Cafe, MSG ile birlikte hareket etme, 81 ilde lisanslama gibi projelerinin olduğunu aktardı.

Recep Ergül’ün grubunda İskender Paydaş, Fuat Güner, Suat Suna, Hülya Şenkul, Göksel Pesenpaten, Grup Yorum eski üyesi Zülfü Beyhan ve Selim Çaldıran gibi isimler yer alıyor.