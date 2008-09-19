Birleşmiş Milletler, 21 Eylül Dünya Barış Günü vesilesiyle dünyanın dört bir yanında insanları barış için herekete geçirmek üzere “Mesajın Barış Olsun” kampanyası başlattı. Amaç, 22 Eylül’de New York’ta toplanacak BM Genel Kurulunda dünya liderlerine dünyanın dört bir yanından duyulacak ve hissedilecek bir barış mesajı yollamak.



Genel Sekreter Ban Ki-moon kampanyaya ilk mesaj yollayanlar arasında yer alıyor. Ban mesajında “21 Eylül Dünya Barış Gününde dünya liderlerini ve halklarını çatışma, yoksulluk ve açlıklığa karşı ve herkes için insan haklarından yana güçbirliği yapmaya çağırıyorum” diyor.



Kampanyaya mesajlar 21 Eylül’e kadar kabul ediliyor. İnternet üzerinden gönderilen mesajlar, 22 Eylül’de açılacak Genel Kurulda duyurulmak üzere BM tarafından toplanıyor.



Kampanyaya katılmak çok kolay. Yapmanız gereken sadece http://www.peaceday2008.org/ internet adresini ziyaret ederek “send a message” bağlantısını seçmek ve ekrana gelecek sayfadan ülkenizi (country: Turkey) belirleyerek “message” bölümüne mesajınızı yazıp “submit” tuşuna basmak.



Kampanyaya siz de katılın. Dünya liderlerine barış mesajınızı duyurun.



Video mesaj da yollayabilirsiniz



Mesajlarınızı ayrıca video veya resim formatında da gönderebilirsiniz. Bunun için bir bilgisayar aracılığıyla internete bağlanarak “iReport” (www.ireport.com) internet sayfasındaki açıklamaları takip etmeniz gerekiyor.



iReport video paylaşım sayfası YouTube’a benzer özelliklere sahip ancak CNN televizyonu tarafından hayata geçirilen iReport sadece haber içerikli video ve resimlerin paylaşımı için tasarlanmış.



Dünya Barış Günü



Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 1981 yılında aldığı bir karar ile 21 Eylül’ü milletler ve ülkeler arasında barışın desteklenmesi ve güçlendirilmesi ve ihtilafların barışcı yollardan çözülmesi çağrısı yapmak amacıyla Dünya Barış Günü olarak ilan etti. Bu çerçevede her yıl 21 Eylül’de dünyanın dört bir yanında barışa destek amacıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor.



Bu yıl 21 Eylül’de BM Türkiye Temsilciliği de Türk Japon Vakfı ile birlikte, Barış Çanı Töreni düzenleyecek. Tören çanın yer aldığı Ankara Botanik Parkında 21 Eylül Pazar günü Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın da katılımıyla gerçekleşecek.



Kampanyaya ayrıca



Facebook (http://www.facebook.com/pages/International-Day-of-Peace/36679489240),

MySpace (http://www.myspace.com/txt4peace),

hi5 ( http://txt4peace. hi5.com/ ) veya

Twitter (http://twitter. com/TXT4PEACE) internet sayfalarından da katılabilirsiniz

